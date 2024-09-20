Звезда «Короны» Джош О’Коннор снимется в фильме «The Mastermind» Келли Райхардт

Британский актер Джош О’Коннор, известный по роли принца Чарльза в сериале «Корона», снимется в фильме «The Mastermind» Келли Райхардт. Об этом сообщил Deadline.
Райхардт, автор «Первой коровы» и «Нескольких женщин», сама напишет сценарий картины. Лента расскажет о дерзкой краже предметов искусства на фоне войны во Вьетнаме.
Продюсерами проекта станут Нил Копп, Аниш Савджани и Винсент Савино. Финансировать фильм будет компания MUBI. Она же выступит дистрибутором картины наряду с The Match Factory.
Джош О’Коннор недавно появился вместе с Кейт Уинслет в байопике «Ли», посвященном фотографу Ли Миллер. Актер сыграл сына главной героини.