Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из‑за замедления YouTube

Интернет-провайдеры, входящие в ассоциацию «Ростелесеть», считают, что замедление ютуба ставит их в неравное положение по сравнению с мобильными операторами. Они пожаловались на дискриминацию в Федеральную антимонопольную службу, сообщает РБК.
В жалобе говорится, что пользователи чаще переключаются на мобильную связь, где ютуб работает без проблем. В результате провайдеры (в основном небольшие региональные компании) массово теряют абонентов.
Качество доступа к ютубу провайдеры называют «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением», отмечая, что они столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы сервиса и увеличением количества жалоб пользователей.
По мнению авторов письма, замедление «связано с внешним воздействием», которое возможно только через ТСПУ. Однако YouTube не входит в реестр запрещенных сайтов, по закону доступ к нему не ограничен, поэтому Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) не имеют права по собственной инициативе применять к нему ограничивающие меры, указывают провайдеры.
«Ростелесеть» просит возбудить производство из‑за нарушения закона «О защите конкуренции», признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения.
В ФАС подтвердили получение жалобы, отправленной 12 сентября. Служба должна рассмотреть ее в течение месяца.
Замедление ютуба началось в середине июля этого года. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».