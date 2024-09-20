Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из‑за замедления YouTube

Интернет-провайдеры, входящие в ассоциацию «Ростелесеть», считают, что замедление ютуба ставит их в неравное положение по сравнению с мобильными операторами. Они пожаловались на дискриминацию в Федеральную антимонопольную службу, сообщает РБК.

В жалобе говорится, что пользователи чаще переключаются на мобильную связь, где ютуб работает без проблем. В результате провайдеры (в основном небольшие региональные компании) массово теряют абонентов.

По мнению авторов письма, замедление «связано с внешним воздействием», которое возможно только через ТСПУ. Однако YouTube не входит в реестр запрещенных сайтов, по закону доступ к нему не ограничен, поэтому Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) не имеют права по собственной инициативе применять к нему ограничивающие меры, указывают провайдеры.