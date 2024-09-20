Трамп выступил против антисемитизма и сказал, что в его поражении найдется «большая заслуга» евреев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если он проиграет на выборах, то «в этом будет большая заслуга еврейского народа», во время выступления на мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке» в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios.

«Если я не выиграю эти выборы — а в этом будет большая заслуга еврейского народа, 60% которого голосуют за врага, — Израиль прекратит свое существование через два года. Если я выиграю, Израиль будет в безопасности, и мы остановим распространение токсичного яда антисемитизма», — заявил он на мероприятии Израильско-американского совета.

Трамп посчитал, что «любому еврею», который голосует за вице-президентку США Камалу Харрис, «нужно проверить голову», потому что в случае его поражения «еврейский народ понесет поражение». Его соперницу поддержали 65% избирателей-евреев в недавнем опросе исследовательского центра Pew.