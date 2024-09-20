Джеймс Кэмерон заявил, что в первом «Терминаторе» много кринжовых моментов

В интервью Empire в честь 40-летия «Терминатора» Джеймс Кэмерон поделился мыслями о своем режиссерском дебюте. Он назвал некоторые моменты фильма «кринжовыми» и отметил, что многое в нем «плохо состарилось».

«Я уж точно не думаю о нем как о каком‑то святом Граале. Я смотрю на него сейчас, и в нем есть части, которые довольно кринжовые, и есть моменты, где мы неплохо справились с теми ресурсами, которые у нас были», — признался постановщик.

«Просто производственная ценность, понимаете? Я не кринжую от всех диалогов фильма, но мне кажется, что моя планка выше, чем у многих людей, которые работают с моими диалогами. Знаете что? Дайте мне посмотреть три из четырех ваших самых кассовых фильмов — тогда мы поговорим об эффективности диалогов, — добавил создатель «Аватара» и «Титаника».

«Когда я снимал «Терминатора», я был совсем сопляком. Кажется, мне тогда было 29, и это была моя первая режиссерская работа. Это мой первый фильм, и по этой причине он мне близок и дорог», — рассказал режиссер.

Научно-фантастический боевик «Терминатор» вышел в 1984 году и собрал более 78 млн долларов по всему миру, положив начало карьерам Кэмерона и Арнольда Шварценеггера. Картина также положила начало франшизе, состоящей из множества фильмов и телесериалов.