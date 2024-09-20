Бразильский суд оштрафовал запрещенную в стране соцсеть X почти на миллион долларов

Бразилия оштрафовала соцсеть Илона Маска X после того, как некоторые пользователи в стране смогли получить кратковременный доступ к медиаплатформе, несмотря на запрет, наложенный в прошлом месяце. Об этом сообщила Би-би-си.

Бразильские пользователи смогли зайти на сайт в среду после того, как X обновила информацию о доступе к своим серверам на территории страны.

В компании заявили, что восстановление работы платформы было непреднамеренным и было связано со сменой провайдера. Спустя несколько часов доступ снова был заблокирован. На следующий день бразильский суд оштрафовал компанию на 5 млн реалов (920 тыс. долларов) за нарушение запрета.

Судья Верховного суда Александре де Мораес назвал действия компании по восстановлению доступа для некоторых пользователей «обманом».

Соцсеть X заблокировали в Бразилии в конце августа из‑за того, что компания не смогла в установленный срок назначить представителя. Суд объявил, что X будет заблокирована «до тех пор, пока все судебные постановления не будут исполнены, штрафы не будут выплачены и не будет назначен новый законный представитель».

Конфликт властей Бразилии с Маском начался в апреле, когда судья ди Мораэс приказал заблокировать десятки аккаунтов за предполагаемое распространение дезинформации, но бизнесмен нашел в этом решении признаки цензуры.