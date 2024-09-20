Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб обновили рекорд по непрерывному пребыванию на Международной космической станции (МКС). Их миссия продлится более 374 суток, сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.
Кононенко и Чуб стали рекордсменами 20 сентября в 16.06.51 по московскому времени. Космонавты прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на борту «Союз МС-24» вместе с астронавткой Лорал О’Харой, а вернуться должны 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с астронавткой Трейси Дайсон.
Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио. В 2022-м и 2023 годах они провели на станции 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.
В начале июня Кононенко стал первым в мире космонавтом, который провел в космосе суммарно 1000 суток. В 2023 году его признали мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов.