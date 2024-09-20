Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Вчера / 23:26
«Он взял меня силой»: школьница из Казахстана рассказала, как попала в сексуализированное рабство
Вчера / 22:58
В Австралии пингвиненок за девять месяцев дорос до 22 кг — и стал любимцем публики
Вчера / 22:48
Словакия резко увеличит налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди
Вчера / 22:03
Звезда «Короны» Джош О’Коннор снимется в фильме «The Mastermind» Келли Райхардт
Вчера / 21:55
Мальчику из Великобритании отказали в выдаче загранпаспорта из‑за имени Скайуокер
Вчера / 20:53
Сабрина Карпентер выпустит рождественский спешел «A Nonsence Christmas» на Netflix
Вчера / 20:50
Трамп выступил против антисемитизма и сказал, что в его поражении найдется «большая заслуга» евреев
Вчера / 19:54
Футболист Лионель Месси создал продакшен-компанию и займется выпуском семейного контента
Вчера / 19:45
Правительство РФ составило список стран с «деструктивными установками»
Вчера / 19:34
На Думской в Петербурге откроют музей СВО
Вчера / 18:27
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из‑за замедления YouTube
Вчера / 18:09
Балерина Светлана Захарова возглавила Московскую государственную академию хореографии
Вчера / 17:56
Пассажирке вместе с ланчем в коробке попалась мышь. Самолет экстренно ушел на посадку
Вчера / 17:56
Ученые расшифровали загадочные звуки, записанные у Марианской впадины 10 лет назад
Вчера / 17:28
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Вчера / 16:58
Москвич потратил 300 тысяч рублей, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт
Вчера / 16:57
Православные активисты хотели сорвать окончание сезона у нудистов в Подмосковье, но не успели
Вчера / 16:57
Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев»
Вчера / 15:59
В Okko появился раздел «Моменты» с короткими фрагментами фильмов и сериалов
Вчера / 15:48
Опрос: после переезда в новостройки россияне жалуются на ухудшение самочувствия
Вчера / 15:47
В Москве летом поженилось рекордное число пар
Вчера / 14:00
Еще один китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд
Вчера / 13:52
В Москве мужчина сломал девушке челюсть за отказ познакомиться
Вчера / 13:16
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили
Вчера / 13:06
Big Baby Tape выступит на фестивале Rolling Loud с ASAP Rocky и Playboi Carti в лайнапе
Вчера / 12:33
Дэнни Бойл снял сиквел «28 лет спустя» на iPhone 15
Вчера / 12:03
Джеймс Кэмерон заявил, что в первом «Терминаторе» много кринжовых моментов
Вчера / 11:19
Бразильский суд оштрафовал запрещенную в стране соцсеть X почти на миллион долларов
Обновлено вчера в 11:15
Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября
Вчера / 11:12
В Китае курьер заснул на мопеде и умер после 18-часового рабочего дня
Вчера / 11:06
Сон Ги Хун мстит в тизере второго сезона «Игры в кальмара»
Вчера / 10:46
Келси Эсбиль и Финн Уиттрок играют в кошки-мышки в трейлере хоррора «Замри»
Вчера / 10:40
Осенью у Земли появится вторая мини-Луна
Вчера / 10:16
Секретная служба США начала проверку твита Маска о покушении на Камалу Харрис и Джо Байдена
Вчера / 08:46
Отряд маньяков в тизере третьего сезона «Метода»

Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Вчера в 22:59
Фото: Norbert Kowalczyk/Unsplash

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб обновили рекорд по непрерывному пребыванию на Международной космической станции (МКС). Их миссия продлится более 374 суток, сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

Кононенко и Чуб стали рекордсменами 20 сентября в 16.06.51 по московскому времени. Космонавты прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на борту «Союз МС-24» вместе с астронавткой Лорал О’Харой, а вернуться должны 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с астронавткой Трейси Дайсон.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио. В 2022-м и 2023 годах они провели на станции 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.

В начале июня Кононенко стал первым в мире космонавтом, который провел в космосе суммарно 1000 суток. В 2023 году его признали мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов.

Подробности по теме
Астронавты, застрявшие на МКС, вместо восьми дней проведут там почти восемь месяцев
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами