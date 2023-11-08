Реклама
Новости

Прокуратура потребовала восемь лет колонии для Саши Скочиленко

Семён Гудошников
Сегодня в 13:15

Прокурор Александр Гладышев во время прений в суде запросил Саше Скочиленко наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».

Петербургскую художницу обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Скочиленко находится в СИЗО уже больше полутора лет. У нее диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, на прошлом заседании суд принял уже восьмую справку из СИЗО о том, что художница «этапом следовать может». По информации «Медиазоны»*, для составления справки ее никто не осматривал.

Уголовное дело на Скочиленко завели за антивоенную акцию, которую она провела в апреле 2022 года. Она заменила ценники в петербургском продуктовом магазине на листовки, где написала об обстреле Мариуполя участии срочников в спецоперации и призывами остановить военные действия.

*«Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
люди
Александр Гладышев
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»