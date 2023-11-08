Прокуратура потребовала восемь лет колонии для Саши Скочиленко

Прокурор Александр Гладышев во время прений в суде запросил Саше Скочиленко наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».
Петербургскую художницу обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Скочиленко находится в СИЗО уже больше полутора лет. У нее диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, на прошлом заседании суд принял уже восьмую справку из СИЗО о том, что художница «этапом следовать может». По информации «Медиазоны»*, для составления справки ее никто не осматривал.
Уголовное дело на Скочиленко завели за антивоенную акцию, которую она провела в апреле 2022 года. Она заменила ценники в петербургском продуктовом магазине на листовки, где написала об обстреле Мариуполя участии срочников в спецоперации и призывами остановить военные действия.
*«Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.