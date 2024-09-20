Словакия резко увеличит налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди

Правительство Словакии объявило о планах по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) на книги, чтобы справиться в дефицитом бюджета. Издатели и книготорговцы называют это решение пагубным и малоэффективным, передает The Guardian.

Министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий заявил, ссылаясь на исследования, что книги «в основном покупают более обеспеченные слои населения», поэтому НДС на печатные издания можно увеличить до 23%. На данный момент налог на книги составляет 10% от их стоимости.

Председатель Ассоциации издателей и книготорговцев Словакии Юрай Хегер не считает, что книги в основном покупают обеспеченные люди. По его словам, исследования показывают лишь незначительную разницу между привычкой покупать книги у людей с высоким и средним доходом. Более высокий НДС повысит цены, поэтому для небогатых людей книги станут роскошью, а небольшим книготорговцам, который и без того испытывают трудности, принесет новые проблемы.

Тем временем в соцсетях жители Словакии высмеивают заявление Каменицкого о богатых библиофилов. Они записывают ролики на фоне книжных полок под песню «Money, Money, Money» группы ABBA.