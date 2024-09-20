Словакия резко увеличит налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди

Вчера / 23:26
«Он взял меня силой»: школьница из Казахстана рассказала, как попала в сексуализированное рабство
Вчера / 22:59
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
Вчера / 22:58
В Австралии пингвиненок за девять месяцев дорос до 22 кг — и стал любимцем публики
Вчера / 22:03
Звезда «Короны» Джош О’Коннор снимется в фильме «The Mastermind» Келли Райхардт
Вчера / 21:55
Мальчику из Великобритании отказали в выдаче загранпаспорта из‑за имени Скайуокер
Вчера / 20:53
Сабрина Карпентер выпустит рождественский спешел «A Nonsence Christmas» на Netflix
Вчера / 20:50
Трамп выступил против антисемитизма и сказал, что в его поражении найдется «большая заслуга» евреев
Вчера / 19:54
Футболист Лионель Месси создал продакшен-компанию и займется выпуском семейного контента
Вчера / 19:45
Правительство РФ составило список стран с «деструктивными установками»
Вчера / 19:34
На Думской в Петербурге откроют музей СВО
Вчера / 18:27
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из‑за замедления YouTube
Вчера / 18:09
Балерина Светлана Захарова возглавила Московскую государственную академию хореографии
Вчера / 17:56
Пассажирке вместе с ланчем в коробке попалась мышь. Самолет экстренно ушел на посадку
Вчера / 17:56
Ученые расшифровали загадочные звуки, записанные у Марианской впадины 10 лет назад
Вчера / 17:28
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Вчера / 16:58
Москвич потратил 300 тысяч рублей, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт
Вчера / 16:57
Православные активисты хотели сорвать окончание сезона у нудистов в Подмосковье, но не успели
Вчера / 16:57
Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев»
Вчера / 15:59
В Okko появился раздел «Моменты» с короткими фрагментами фильмов и сериалов
Вчера / 15:48
Опрос: после переезда в новостройки россияне жалуются на ухудшение самочувствия
Вчера / 15:47
В Москве летом поженилось рекордное число пар
Вчера / 14:00
Еще один китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд
Вчера / 13:52
В Москве мужчина сломал девушке челюсть за отказ познакомиться
Вчера / 13:16
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили
Вчера / 13:06
Big Baby Tape выступит на фестивале Rolling Loud с ASAP Rocky и Playboi Carti в лайнапе
Вчера / 12:33
Дэнни Бойл снял сиквел «28 лет спустя» на iPhone 15
Вчера / 12:03
Джеймс Кэмерон заявил, что в первом «Терминаторе» много кринжовых моментов
Вчера / 11:19
Бразильский суд оштрафовал запрещенную в стране соцсеть X почти на миллион долларов
Обновлено вчера в 11:15
Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября
Вчера / 11:12
В Китае курьер заснул на мопеде и умер после 18-часового рабочего дня
Вчера / 11:06
Сон Ги Хун мстит в тизере второго сезона «Игры в кальмара»
Вчера / 10:46
Келси Эсбиль и Финн Уиттрок играют в кошки-мышки в трейлере хоррора «Замри»
Вчера / 10:40
Осенью у Земли появится вторая мини-Луна
Вчера / 10:16
Секретная служба США начала проверку твита Маска о покушении на Камалу Харрис и Джо Байдена
Вчера / 08:46
Отряд маньяков в тизере третьего сезона «Метода»

Словакия резко увеличит налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди

Вчера в 22:48
Фото: Alexandra Fuller/Unsplash

Правительство Словакии объявило о планах по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) на книги, чтобы справиться в дефицитом бюджета. Издатели и книготорговцы называют это решение пагубным и малоэффективным, передает The Guardian.

Министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий заявил, ссылаясь на исследования, что книги «в основном покупают более обеспеченные слои населения», поэтому НДС на печатные издания можно увеличить до 23%. На данный момент налог на книги составляет 10% от их стоимости.

Председатель Ассоциации издателей и книготорговцев Словакии Юрай Хегер не считает, что книги в основном покупают обеспеченные люди. По его словам, исследования показывают лишь незначительную разницу между привычкой покупать книги у людей с высоким и средним доходом. Более высокий НДС повысит цены, поэтому для небогатых людей книги станут роскошью, а небольшим книготорговцам, который и без того испытывают трудности, принесет новые проблемы.

Тем временем в соцсетях жители Словакии высмеивают заявление Каменицкого о богатых библиофилов. Они записывают ролики на фоне книжных полок под песню «Money, Money, Money» группы ABBA.

Нынешнее правительство Словакии намерено решить проблему чрезмерного дефицита бюджета путем привлечения 50 млн евро к 2025 году. Власти предлагают ограничить повышение НДС или снизить его на основные продукты питания, лекарства и учебники. Если налоговые изменения будут приняты парламентом и вступят в силу в январе, Словакия станет одной из двух стран в Европе, не имеющих сниженных ставок НДС на книги. The Guardian пишет, что пониженный налог на книги положительно влияет на экономику, образование и состояние демократии и перевешивает финансовые выгоды.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами