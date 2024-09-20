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В Китае курьер заснул на мопеде и умер после 18-часового рабочего дня

Сегодня в 11:12
Фото: Grab/Unsplash

В Китае 55-летний курьер умер во время сна на мопеде после изнурительного 18-часового рабочего дня. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в Ханчжоу на востоке Китая. Работник службы доставки еды по фамилии Юань имел репутацию неутомимого труженика, благодаря чему получил прозвище Король заказов.

Обычно он зарабатывал в день от 500 до 600 юаней (6500–7800 рублей), в дождь его заработок превышал 700 юаней (9000 рублей). «Иногда он работал до трех часов ночи, а в шесть утра вставал, чтобы начать все сначала. Когда он чувствовал усталость, он ненадолго засыпал на своем мопеде, чтобы вернуться к работе, как только поступал заказ», — рассказал его коллега Ян.

Другой коллега Юаня под именем Чжао Хуа рассказал, что за месяц до смерти Юань получил перелом ноги в дорожной аварии, когда доставлял заказ. Он отдыхал около 10 дней, прежде чем вернуться к работе, а через две недели произошла трагедия.

Администрация Ханчжоу заявила, что после работы Юань упал в обморок и умер несмотря на неотложную помощь. Инцидент вызвал возмущение в интернете. «Еще один „король заказов“ пал. Неужели нет способа избежать этих трагедий?» — написал один из пользователей.

«Ему было за 50, он был единственным кормильцем своей семьи, работал день и ночь. Пусть он покоится с миром. Надеюсь, что в следующей жизни ему не придется так бороться со временем», — подчеркнул другой комментатор.

Ранее в американском штате Аризона 60-летняя женщина Дениз Прюдом скончалась на работе — в офисе банковской корпорации Wells Fargo. В течение четырех дней ее коллеги не замечали этого.

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