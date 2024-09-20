Ридли Скотт хочет снять фильм «Гладиатор 3»

Британский режиссер Ридли Скотт задумался о третьей части франшизы «Гладиатор». Об этом он рассказал в разговоре с французским изданием Premiere.

Кинематографист признался, что уже обдумывает идею «Гладиатора 3». «Нет, серьезно! Я зажег фитиль… концовка „Гладиатора 2“ — это отсылка к концовке „Крестного отца“, где Майкл Корлеоне остается с работой, которую он не хотел выполнять, и думает „Что же теперь, Отец, мне делать?“», — сказал он.

Скотт пояснил, что следующая часть серии «будет о мужчине, который не хочет быть там, где оказался». Если режиссер действительно снимет триквел «Гладиатора», это будет первый случай в его фильмографии. Ранее Скотт решался только на сиквелы.

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескал отметил, что Скотт уже говорил с ним о возможном продолжении серии. «Мне интересно, конечно же. Но мы не можем торопиться ни с чем: история должна быть цельной», — прокомментировал актер.