На Думской в Петербурге откроют музей СВО

На петербургской Думской улице откроют музей, посвященный военной операции в Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу фонда «Новая история» Алексея Ковалева, который руководит проектом.

Музей будет некоммерческим и должен открыться в конце сентября в помещении, где раньше был бар. От прошлых владельцев ему досталась стойка на входе и зеркальные потолки.

Помещение оформят в виде бункера, а внутри выставят поврежденную технику (одним из экспонатов станет часть УАЗа «буханки»). В комнате поменьше разместят за железной решеткой оружие (сперва его муляжи). Стены основной части музея уже украшены лозунгами вроде «Мы здесь для тебя Русь» и «Победишь страх — победишь смерть».

В музее планируется проводить онлайн-общение с участниками боевых действий, мастер-классы и лекции с участием бойцов. Создатели надеются, что площадка заинтересует школьников и студентов, краеведов, тревел-блогеров и ветеранов СВО.

Плату за вход брать не планируют, вместо нее организуют систему донатов. Открытие музея, по словам Ковалева, тоже проходит за счет пожертвований — от «неравнодушных» людей и бизнеса.

На запуск проекта нужен примерно 41 млн рублей, из которых 15 млн уже вложили. Еще 19 млн организаторы запросили у Президентского фонда культурных инициатив.