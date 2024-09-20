Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили

Концерт Shaman в Нижнем Тагиле, намеченный на 24 сентября, не состоится. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».
Там говорится, что отмена произошла «по техническим причинам». За неделю до выступления телеграм-канал «Свет Екатеринбург» отмечал, что на него купили меньше половины билетов.
Концерт Шамана также отменен в Магнитогорске, куда певец планировал приехать 3 октября. Официальные причины такие же — «технические».
В сентябре выступление Shaman отменили в Ставрополе на Дне города. Это произошло после опроса жителей в телеграм-канале губернатора. До этого гонорар артиста в 16 млн рублей за выступление на городском празднике возмутил жителей Оренбургской области, где не всем пострадавшим от паводка еще выплатили компенсации.