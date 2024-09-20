В Москве мужчина сломал девушке челюсть за отказ познакомиться

В Москве прохожий ударил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Следственный комитет.
Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте возле торгового центра «Твин Плаза». Мужчина хотел познакомиться с девушкой, но получил отказ, после чего напал на нее и избил. Пострадавшая госпитализирована с переломом челюсти.
Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК, которая предполагает штраф до 1 млн рублей или срок до семи лет).
В сентябре в Новосибирске участницу «Пацанок» оскорбили из‑за короткой стрижки, а ее подругу избили. У нее зафиксировали перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.