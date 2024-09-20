Дэнни Бойл снял сиквел «28 лет спустя» на iPhone 15

Грядущий сиквел Дэнни Бойла «28 лет спустя» был снят на iPhone 15. Об этом Wired рассказали несколько человек, связанных с лентой.

Производство «28 лет спустя» обошлось в 75 млн долларов, что сделало его самым дорогим фильмом, когда‑либо снятым на смартфон. Помогал Бойлу оператор Энтони Дод Мантл («Миллионер из трущоб», «Трейнспоттинг», «127 часов»).

Съемки сиквела завершились в августе. По мнению Wired, актерам и съемочной группе пришлось подписать соглашение о неразглашении информации о том, что фильм снимался на смартфон.

В «28 лет спустя» снимаются Джоди Комер, Ральф Файнс и Чарли Ханнэм. Киллиан Мерфи, исполнитель главной роли в оригинале, по слухам, сыграет в фильме совсем небольшую роль. Подробности сюжета пока держатся в секрете.