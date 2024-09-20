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Опрос: после переезда в новостройки россияне жалуются на ухудшение самочувствия

Сегодня в 15:48
Фото: Агентство «Москва»

53% россиян, переехавших в новостройки, жалуются на ухудшение самочувствия. Остальные опрошенные ни о чем подобном не сказали, передает РБК результаты исследования Центра медицины сна Университетской клиники МГУ и ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол».

23% участников опроса стали более раздражительными, 11% столкнулись с бессонницей, еще по 8% пожаловались на головные боли, утомляемость и снижение работоспособности, 3% респондентов сказали, что им начали сниться кошмары. В университете отметили, что эти проблемы «уже стали привычными, однако пренебрегать ими ни в коем случае нельзя» из‑за риска развития хронических заболеваний.

Одним из негативных факторов новостроек респонденты назвали звуки «из‑за стены». Так, 22% опрошенных назвали источником самого беспокоящего шума в новостройке соседский ремонт, 15% — детские крики и плач. Чужие разговоры, громкая музыка, звук телевизора, шумные компании, игра на инструментах и лай собак мешают 15%. Остальные 40% ни на что не жаловались.

«Городская застройка постоянно уплотняется, масштабы новых ЖК растут, а средняя площадь квартир снижается. Больше людей, тоньше стены — больше шума, отсюда и растущий уровень акустического дискомфорта», — пояснила исполнительный директор «Росизола» Евгения Свиридова.

Опрос был проведен в сентябре этого года среди более 1,5 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.

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