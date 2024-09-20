Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» появилась в трейлере «Лучшего рождественского представления на свете»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Лучшее рождественское представление на свете», одну из главных ролей в котором исполнила звезда «Девочек Гилмор» Лорен Грэм.

Он сыграет учительницу из маленького городка, в котором дети каждый год устраивают праздничное шоу на Рождество. Однако семейство Хердманов ставит под угрозу представление.

Братья и сестры буквально захватывают церковную сцену, берутся за все важные роли в спектакле, но не могут совладать друг с другом. Кроме того, как считают местные жители, они плохо влияют на других детей.

Праздник едва не превращается в абсолютный хаос, но главная ответственная за рождественское выступление не спешит исключать из него Хердманов. Она дает шкодливым школьникам шанс.

Как они воспользуются им, можно будет узнать 8 ноября. В этот день фильм выйдет в кинопрокат. В нем, помимо Грэм, появятся Джуди Грир («Хэллоуин», «Телекинез») и Пит Холмс («Семейный обмен», «По друзьям»).