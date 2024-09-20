Джонни Депп получит награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале

Американскому актеру Джонни Деппу, известному по фильмам «Пираты Карибского моря» и «Жанна Дюбарри», вручат награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале. Об этом сообщил Independent.

Церемония пройдет в октябре. Деппа наградят одновременно с такими кинематографистами как Фрэнсис Форд Коппола и Вигго Мортенсен. Они удостоятся аналогичной чести.

Депп намерен представить на фестивале фильм «Моди» — свою новую режиссерскую работу, рассказывающую о 48 часах из жизни художника Амадео Модильяни во время Первой мировой войны. Коппола покажет в Италии «Мегалополис».

Мортенсен, в свою очередь, привезет в Рим вестерн «Мертвые не причиняют боли». Актер сыграл в нем одну из центральных ролей, а также выступил режиссером, сценаристом и сопродюсером проекта.