Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев»

Зак Снайдер подтвердил, что приступил к работе над сериалом-приквелом «300 спартанцев».

«Мы только готовимся погрузиться в работу и приступить к ней. Это очень весело, я люблю этот мир», — сказал режиссер журналистам в рамках продвижения нового аниме-сериала «Сумерки богов».

Предположительно, сериал расскажет, как царь Леонид заслужил репутацию великого воина и лидера.

О том, что планируется сериал, стало известно этой весной. Тогда предполагалось, что в его создании могут принять участие Зак Снайдер и Дебора Снайдер.