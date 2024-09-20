Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев»

Зак Снайдер подтвердил, что приступил к работе над сериалом-приквелом «300 спартанцев».
«Мы только готовимся погрузиться в работу и приступить к ней. Это очень весело, я люблю этот мир», — сказал режиссер журналистам в рамках продвижения нового аниме-сериала «Сумерки богов».
Предположительно, сериал расскажет, как царь Леонид заслужил репутацию великого воина и лидера.
О том, что планируется сериал, стало известно этой весной. Тогда предполагалось, что в его создании могут принять участие Зак Снайдер и Дебора Снайдер.
Фильм «300 спартанцев» вышел в 2006 году по мотивам одноименной серии комиксов 1998 года, созданной Фрэнком Миллером и Линн Варли. Лента рассказала о битве при Фермопилах во время греко-персидских войн. Главную роль в ней исполнил Джерард Батлер. Продолжение картины вышло в 2014 году.