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Православные активисты хотели сорвать окончание сезона у нудистов в Подмосковье, но не успели

Сегодня в 16:57
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Праворадикальное православное движение «Сорок сороков» «планировало пресечь» окончание сезона нудистов в Подмосковье, но не сложилось. Один из активистов Георгий Солдатов рассказал изданию «Подъем» о 150 жалобах от граждан.

По словам активиста, у «Сорок сороков» просили «оказать содействие в прекращении деятельности нудистов и оргий» на пляже острова в Люберецком карьере. Туда якобы приезжала полиция и представители местных властей с просьбами «не обнажаться в публичном месте» и «не устраивать актов сексуального характера», рассказал он.

«Мы начали все это около месяца назад. Тогда был сезон. У этих ребят, активной группы отдыхающих на этом острове, готовилось окончание сезона. Мы планировали всё это пресечь, но в силу определённых обстоятельств не успели», — сказал Солдатов.

Один из нудистов-активистов в разговоре с изданием заявил, что на пляже только загорают и ничего противозаконного там не происходит. С берега обнаженных отдыхающих «видно только с биноклем или оптикой», возможно, на следующий сезон они «официально все как‑то оформят» и «отгородятся маскировочными сетками», но уходить оттуда «никто не собирается», поделился он.

«С изменением ситуации политической в России после „голой вечеринки“, мы вообще все такое запретили и внимательно следим, мы боремся со всем этим. Мы там за все хорошее. Я лично и мои знакомые только за то, чтобы на острове просто были люди, которые предпочитают отдыхать в обнаженном виде. Без всего остального», — сказал собеседник.

В 2015 году московские нудисты, любящие отдыхать в людном Серебряном Бору, намеревались обсудить с депутатами свое право ходить голышом на отдельных пляжах. По данным московского отделения федерации натуристов «Телорд», в городе и Подмосковье насчитывается несколько сотен тысяч человек, которые любят отдыхать на диких пляжах обнаженными, но большинство из них боятся порицания.

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