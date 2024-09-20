В Okko появился раздел «Моменты» с короткими фрагментами фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатр Okko запускает раздел «Моменты», в котором будут выкладывать короткие фрагменты фильмов и сериалов.

Пользователи смогут находить интересные им картины, листая видео с самыми захватывающими сценами, и просто проводить время за просмотром самых ярких фрагментов фильмов и сериалов. Из «Моментов» зрители могут легко перейти к первоисточникам.

Раздел можно кастомизировать с помощью персональных рекомендаций. Зритель может ставить оценку коротким роликам, на основе которых ИИ будет предлагать ему больше похожего контента. Чем больше оценок — тем лучше алгоритм будет понимать предпочтения пользователя.

«Okko не только предлагает зрителям самую богатую библиотеку контента, но и активно работает над новыми технологиями и улучшением пользовательского опыта. За год смотрение из рекомендаций в Okko выросло в полтора раза», — прокомментировал директор по продукту Okko Денис Имполитов.