Балерина Светлана Захарова возглавила Московскую государственную академию хореографии

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стала исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Она сменит Марину Леонову, которая возглавляла МГАХ более 20 лет. Как отметила Любимова, «за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов».

По словам главы Минкульта, Леонова «остается неотъемлемой частью коллектива». Какую позицию она займет в вузе, неизвестно. Тем не менее «впереди еще множество амбициозных задач», подчеркнула Любимова.

Захарова пока не прокомментировала свое назначение. Ранее у нее не было опыта руководства высшими учебными заведениями.

Светлана Захарова — уроженка украинского города Луцк и выпускница Академии русского балета имени Вагановой. Она училась у балерины Елены Евтеевой, работала в Мариинском театре. В 2003 году Захарова перешла в Большой театр.