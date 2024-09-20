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Балерина Светлана Захарова возглавила Московскую государственную академию хореографии

Сегодня в 18:09
Фото: Robbie Jack/Getty Images

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стала исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Она сменит Марину Леонову, которая возглавляла МГАХ более 20 лет. Как отметила Любимова, «за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов».

По словам главы Минкульта, Леонова «остается неотъемлемой частью коллектива». Какую позицию она займет в вузе, неизвестно. Тем не менее «впереди еще множество амбициозных задач», подчеркнула Любимова.

Захарова пока не прокомментировала свое назначение. Ранее у нее не было опыта руководства высшими учебными заведениями.

Светлана Захарова — уроженка украинского города Луцк и выпускница Академии русского балета имени Вагановой. Она училась у балерины Елены Евтеевой, работала в Мариинском театре. В 2003 году Захарова перешла в Большой театр.

С 2007 по 2011 год Захарова была депутатом Госдумы. В 2011 году она создала благотворительный Фонд содействия развитию балетного искусства. В 2018 году Захарова стала членом Совета при президенте по культуре и искусству, а в 2024 году вошла в перечень доверенных лиц президента.

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