СК предъявил обвинение пермскому стрелку. Он полностью признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение 18-летнему стрелку Тимуру Бекмансурову по делу о массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил он. Бастрыкин также отметил, что стрелок полностью признал свою вину.

20 сентября Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист. Число пострадавших превысило 40 человек.

Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, ранив его ответным огнем. Правоохранителя наградили орденом Мужества и повысили до лейтенанта.

24 сентября стрелок пришел в сознание. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, где в ходе лечения врачам пришлось ампутировать ему часть голени.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.