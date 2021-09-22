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Число пострадавших из‑за стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось до 43 человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:19

Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень.

По ее словам, из 43 пострадавших 12 человек находятся в трех стационарах города. «Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии», — отметила Крутень.

Она рассказала, что стрелявшему Тимуру Бекмансурову ампутировали часть голени.

20 сентября студент открыл стрельбу в здании ПГНИУ. Незадолго до происшествия он опубликовал пост, где попросил не считать произошедшее терактом. Бекмансурова задержал инспектор ДПС, ранив его ответным огнем. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших и шести погибших. 21 сентября семь человек доставили спецбортом МЧС в московские реанимационные отделения. Все они находятся в тяжелом состоянии.

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