В Пермском госуниверситете открыли стрельбу. Погибли 8 человек

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По информации источника «Интерфакса», есть погибшие.

«Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», — говорит источник ТАСС.

Телеграм-канал «112» сообщает о пяти погибших и шести пострадавших. Стрелок, как утверждает телеграм-канал, ликвидирован. СК говорит, что при задержании нападавший оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

Сперва в пресс-службе университета говорили, что открывший стрельбу пользовался травматическим оружием. Источник РБК в одном из федеральных ведомств утверждает, что оружие было не травматическим. На страничке ПГНИУ во «ВКонтакте» размещена просьба не посещать вуз, все занятия отменены.

«112» и Baza называют имя стрелка — предположительно, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Незадолго до начала стрельбы он опубликовал пост, где попросил не считать произошедшее терактом. Его текст опубликовало издание 59.ru.

«Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать», — говорится в посте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц. По поручению премьера Михаила Мишустина министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылетает в Пермь.