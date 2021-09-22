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Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества

Виктория Шанина
Сегодня в 16:15

Владимир Путин наградил орденом Мужества инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил стрелка в Пермском госуниверситете. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента.

Кроме того, награды удостоился старший лейтенант полиции Владимир Макаров. За помощь в эвакуации людей из здания он получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил полицейским новые звания. Калинина повысили до лейтенанта, а Макарова — до капитана.

20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете открыли стрельбу. Нападавшим оказался Тимур Бекмансуров, незадолго до этого он опубликовал пост, где предупредил о нападении и попросил не считать произошедшее терактом.

Стрелка обезвредил Константин Калинин, ранив ответным огнем. В результате нападения погибли шесть человек, как минимум 43 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

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