Аарон Экхарт из «Падения Олимпа» сыграет наемника в триллере «Скорпион»

Американский актер Аарон Экхарт, известный по фильмам «Падение Олимпа» и «Чудо на Гудзоне», сыграет наемного убийцу в триллере «Скорпион». Об этом сообщил Deadline.
Фильм снимет режиссер Джесси В. Джонсон («Белый слон», «Британский психопат») по сценарию Кори Ларджа («Райский город», «Детектив Найт») и Эда Дрейка («Заговор в Голливуде»). Когда начнутся съемки проекта, неизвестно.
Картина расскажет о наемном убийце из ЦРУ, который скрывается после того, как его обвиняют в провале миссии. Чтобы защитить свою дочь, герою приходится начать охоту на начальника агентства, который его подставил.
Созданием ленты займется компания 308 Enterprises. Исполнительными продюсерами стали Гэри Хэмилтон, Джордан Нотт, Пиа Пататиан, Джейми Томпсон и Джон Киис.