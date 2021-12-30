Новый год уже сегодня, а что ставить на стол — непонятно? Этот справочник специально для тех, кто еще не определился. Собрали главное, что мы писали про новогоднюю еду: шпаргалка по красной икре, рецепт «Мимозы» и гид по вареникам (их, кстати, можно приготовить вместе с гостями).

Главное

Новый год-2020
Все о красной икре: виды, критерии выбора в магазине, как есть и с чем
Все о красной икре: виды, критерии выбора в магазине, как есть и с чем
Состояние еды
Как солить красную рыбу дома и почему она получается лучше, чем в магазине
Как солить красную рыбу дома и почему она получается лучше, чем в магазине
Все за 5 минут
Найди отличия между шампанским, игристым, кавой и просекко: все о мире пузырьков
Найди отличия между шампанским, игристым, кавой и просекко: все о мире пузырьков

Напитки

Новый год-2022
Что пить под оливье, икру и селедку под шубой?
Что пить под оливье, икру и селедку под шубой?
Поваренная книга
Кордиал, содовая и шраб: три интересных рецепта заготовок для коктейлей дома
Кордиал, содовая и шраб: три интересных рецепта заготовок для коктейлей дома
Новый год-2022
Пять российских газировок, с которыми можно встретить Новый год
Пять российских газировок, с которыми можно встретить Новый год
Поваренная книга
Согрей меня, если сможешь: четыре отличных рецепта горячих коктейлей
Согрей меня, если сможешь: четыре отличных рецепта горячих коктейлей
Инструкция
«А можно повторить?»: Как сделать коктейльный бар у себя дома
«А можно повторить?»: Как сделать коктейльный бар у себя дома
партнерский материал

Идеи праздничных блюд

Поваренная книга
Утка, стерлядь и баранина: рецепты горячего на новогодний стол
Утка, стерлядь и баранина: рецепты горячего на новогодний стол
Новый год-2021
Как накрыть новогодний стол без оливье и холодца
Как накрыть новогодний стол без оливье и холодца
партнерский материал
Новый год-2020
Табуле, растительное мясо и другие идеи блюд для вегетарианского стола
Табуле, растительное мясо и другие идеи блюд для вегетарианского стола
Поваренная книга
Водоросли под шубой, веган-оливье и брауни: накрываем новогодний стол без мяса
Водоросли под шубой, веган-оливье и брауни: накрываем новогодний стол без мяса
Поваренная книга
Классический салат «Мимоза» — рассказываем, как его приготовить
Классический салат «Мимоза» — рассказываем, как его приготовить
Поваренная книга
Что еще приготовить из курицы? Узнали у шеф-поваров
Что еще приготовить из курицы? Узнали у шеф-поваров
Как есть
Стейк дома: рассказываем все, что нужно знать, чтобы пожарить идеальный
Стейк дома: рассказываем все, что нужно знать, чтобы пожарить идеальный
Поваренная книга
Секреты идеальной корочки: ютьюб-инструкция от шефов, как правильно приготовить индейку
Секреты идеальной корочки: ютьюб-инструкция от шефов, как правильно приготовить индейку
Поваренная книга
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса

Вареники с предсказанием

Поваренная книга
Как приготовить пельмени с горгондзолой? Рецепт из петербургского бара «Хочу в Сибирь»
Как приготовить пельмени с горгондзолой? Рецепт из петербургского бара «Хочу в Сибирь»
Поваренная книга
Путь самурая: как приготовить два килограмма гедза
Путь самурая: как приготовить два килограмма гедза
Состояние еды
Все о варениках: нужно ли их варить и какая должна быть начинка
Все о варениках: нужно ли их варить и какая должна быть начинка

Выпечка и десерты

Поваренная книга
Имбирные пряники: как приготовить и чем украсить. Проверенный рецепт из Grace Bistro
Имбирные пряники: как приготовить и чем украсить. Проверенный рецепт из Grace Bistro
Поваренная книга
16 шагов к штоллену: подробный рецепт праздничного кекса
16 шагов к штоллену: подробный рецепт праздничного кекса
Поваренная книга
Как приготовить банановый кекс в три простых этапа
Как приготовить банановый кекс в три простых этапа
Новый год-2020
Рецепт рождественского кекса, который нужно готовить уже сейчас
Рецепт рождественского кекса, который нужно готовить уже сейчас
Поваренная книга
Праздник каждый день: как приготовить картофельный пирог с моцареллой
Праздник каждый день: как приготовить картофельный пирог с моцареллой
Поваренная книга
Печем дома: слоеное хачапури с зеленью и сыром сулугуни
Печем дома: слоеное хачапури с зеленью и сыром сулугуни
Поваренная книга
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Поваренная книга
Как приготовить панна-котту с манго за 30 минут
Как приготовить панна-котту с манго за 30 минут
Поваренная книга
Рецепт на выходные: груша в вине из D.O.M.
Рецепт на выходные: груша в вине из D.O.M.

Подарки

Поваренная книга
Десять кулинарных книг в подарок на Новый год: выбор «Афиши Daily»
Десять кулинарных книг в подарок на Новый год: выбор «Афиши Daily»
Новый год-2022
Что взять с собой в гости? Магазины и рестораны с нарядной едой
Что взять с собой в гости? Магазины и рестораны с нарядной едой
Новый год-2022
18 подарков для фуди: посуда, продукты и украшения для стола
18 подарков для фуди: посуда, продукты и украшения для стола
Новый год-2021
Краткий справочник, что принести с собой в гости на новогодних праздниках
Краткий справочник, что принести с собой в гости на новогодних праздниках
Красиво есть
Где покупать красивые кувшины для воды, лимонадов и цветов
Где покупать красивые кувшины для воды, лимонадов и цветов
Красиво есть
Журавли, феи и цветы: где покупать боулы, миски и салатники
Журавли, феи и цветы: где покупать боулы, миски и салатники
Новый год-2021
12 новогодних подарков: российская керамика
12 новогодних подарков: российская керамика

От похмелья

Что пить
Гид по похмелью: как предотвратить, чем лечить и что делать, если уже все
Гид по похмелью: как предотвратить, чем лечить и что делать, если уже все
Поваренная книга
Куриный бульон за 20 минут
Куриный бульон за 20 минут
Поваренная книга
Как приготовить корейский суп из ростков за 30 минут
Как приготовить корейский суп из ростков за 30 минут
Поваренная книга
Горячий суп: рецепт щей на свиных ребрах
Горячий суп: рецепт щей на свиных ребрах
Поваренная книга
Простой рецепт пшенной каши, которая спасет от похмелья
Простой рецепт пшенной каши, которая спасет от похмелья
Новый год-2019
Плохое утро хорошей ночи, или как подлечиться от похмелья гастрономически
Плохое утро хорошей ночи, или как подлечиться от похмелья гастрономически