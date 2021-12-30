Новый год уже сегодня, а что ставить на стол — непонятно? Этот справочник специально для тех, кто еще не определился. Собрали главное, что мы писали про новогоднюю еду: шпаргалка по красной икре, рецепт «Мимозы» и гид по вареникам (их, кстати, можно приготовить вместе с гостями).