Новый год уже сегодня, а что ставить на стол — непонятно? Этот справочник специально для тех, кто еще не определился. Собрали главное, что мы писали про новогоднюю еду: шпаргалка по красной икре, рецепт «Мимозы» и гид по вареникам (их, кстати, можно приготовить вместе с гостями).
Главное
Новый год-2020
Все о красной икре: виды, критерии выбора в магазине, как есть и с чем
Состояние еды
Как солить красную рыбу дома и почему она получается лучше, чем в магазине
Все за 5 минут
Найди отличия между шампанским, игристым, кавой и просекко: все о мире пузырьков
Напитки
Новый год-2022
Что пить под оливье, икру и селедку под шубой?
Поваренная книга
Кордиал, содовая и шраб: три интересных рецепта заготовок для коктейлей дома
Новый год-2022
Пять российских газировок, с которыми можно встретить Новый год
Поваренная книга
Согрей меня, если сможешь: четыре отличных рецепта горячих коктейлей
Инструкция
«А можно повторить?»: Как сделать коктейльный бар у себя дома
партнерский материал
Идеи праздничных блюд
Поваренная книга
Утка, стерлядь и баранина: рецепты горячего на новогодний стол
Новый год-2021
Как накрыть новогодний стол без оливье и холодца
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Новый год-2020
Табуле, растительное мясо и другие идеи блюд для вегетарианского стола
Поваренная книга
Водоросли под шубой, веган-оливье и брауни: накрываем новогодний стол без мяса
Поваренная книга
Классический салат «Мимоза» — рассказываем, как его приготовить
Поваренная книга
Что еще приготовить из курицы? Узнали у шеф-поваров
Как есть
Стейк дома: рассказываем все, что нужно знать, чтобы пожарить идеальный
Поваренная книга
Секреты идеальной корочки: ютьюб-инструкция от шефов, как правильно приготовить индейку
Поваренная книга
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
Вареники с предсказанием
Поваренная книга
Как приготовить пельмени с горгондзолой? Рецепт из петербургского бара «Хочу в Сибирь»
Поваренная книга
Путь самурая: как приготовить два килограмма гедза
Состояние еды
Все о варениках: нужно ли их варить и какая должна быть начинка
Выпечка и десерты
Поваренная книга
Имбирные пряники: как приготовить и чем украсить. Проверенный рецепт из Grace Bistro
Поваренная книга
16 шагов к штоллену: подробный рецепт праздничного кекса
Поваренная книга
Как приготовить банановый кекс в три простых этапа
Новый год-2020
Рецепт рождественского кекса, который нужно готовить уже сейчас
Поваренная книга
Праздник каждый день: как приготовить картофельный пирог с моцареллой
Поваренная книга
Печем дома: слоеное хачапури с зеленью и сыром сулугуни
Поваренная книга
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Поваренная книга
Как приготовить панна-котту с манго за 30 минут
Поваренная книга
Рецепт на выходные: груша в вине из D.O.M.
Подарки
Поваренная книга
Десять кулинарных книг в подарок на Новый год: выбор «Афиши Daily»
Новый год-2022
Что взять с собой в гости? Магазины и рестораны с нарядной едой
Новый год-2022
18 подарков для фуди: посуда, продукты и украшения для стола
Новый год-2021
Краткий справочник, что принести с собой в гости на новогодних праздниках
Красиво есть
Где покупать красивые кувшины для воды, лимонадов и цветов
Красиво есть
Журавли, феи и цветы: где покупать боулы, миски и салатники
Новый год-2021
12 новогодних подарков: российская керамика
От похмелья
Что пить
Гид по похмелью: как предотвратить, чем лечить и что делать, если уже все
Поваренная книга
Куриный бульон за 20 минут
Поваренная книга
Как приготовить корейский суп из ростков за 30 минут
Поваренная книга
Горячий суп: рецепт щей на свиных ребрах
Поваренная книга
Простой рецепт пшенной каши, которая спасет от похмелья
Новый год-2019
Плохое утро хорошей ночи, или как подлечиться от похмелья гастрономически