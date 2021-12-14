Нашли все, что может пригодиться истинному фуди в новом году, — от свечей и яркого плаката с хот-догом до блестящего сиропа и миски для тех, кого всех бесит.
Продукты
Шоколадный рождественский олень Mojo Cacao970 р.
Кофе в дрип-пакетах The Blueprint x «Кооператив Черный»550 р.
Молочный шоколад на овсяном молоке Garage х Nilambari350 р.
Блестящий сироп для коктейлей Eggsellent850 р.
Смузи Vitamin Boost R.A.W. Life498 р.
Кофе в дрип-пакетах The Blueprint х «Кооператив Черный»550 р.
Дарить чай, кофе и конфеты совсем не скучно. Эти продукты подойдут почти всем и помогут пережить длинные праздники, когда еды и так предостаточно. Для тех, кто хочет возразить, скажем, что позиции нашли точно незаурядные: в коллаборации издания The Blueprint и обжарщика-кофейни «Кооператив Черный» найдете дрип-пакеты с кофе в симпатичной упаковке, а в ярких жестяных банках (в которых потом удобно хранить крупы) — всевозможные чаи бренда Harney & Sons. Их можно заказать на Iherb или Ozon. Если конкретного нет в наличии, не расстраивайтесь — позиции быстро обновляют.
Для тех, кто хочет более необычного, есть праздничный блестящий сироп для коктейлей от Eggsellent, шоколадные олени с с печеньем, фундуком, изюмом и пудрой коричневого риса и смузи из сублимированных ягод и фруктов R.A.W. Life.
Посуда
Чашка «Мухомор» Receptrozovogo2900 р.
Чайник «Пей чай» Соня Уткина х «Дымов Керамика»2690 р.
Бокал «Выпимши» с разноцветной ножкой Yellow Line5000 р.
Тарелка «Синий тигр» с золотом Agami Ceramics2500 р.
Мраморная чаша на ножке H&M2299 р.
Пиала «Бесит» Spengart Ceramics2000 р.
Керамику советуем заказывать заранее. Некоторые позиции, например, чашку с мухомором или миску «Бесит», делают под заказ в течение полутора-двух недель. Если ждать не хочется, заказывайте чайник для уютных вечеров от «Дымов-керамика», мраморную чашу для конфет или фруктов H&M Home или тарелку с синим тигром из новогодней коллекции Agami Ceramics.
Что еще
Плакат «Хот-дог»3000 р.
Кольца для салфеток из фетра H&M399 р.
Формы для выпечки «Елка» Zara Home1799 р.
Набор для ароматерапии с деревянной миской S.L.O.W. Home900 р.
Свеча Twist Milk Home540 р.
Истинным фуди советуем дарить плакаты из «Энтузиаста» от Димы Пантюшина — сюжеты есть разные, выбирайте на свой вкус. Для украшения новогоднего стола подойдут свечи разных форм и цветов и красные кольца для салфеток в виде оленей. А для утра 1 января — набор для ароматерапии с пало-санто и деревянной миской от экологичного бренда S.L.O.W. Home.