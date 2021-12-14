Нашли все, что может пригодиться истинному фуди в новом году, — от свечей и яркого плаката с хот-догом до блестящего сиропа и миски для тех, кого всех бесит.

Продукты

Дарить чай, кофе и конфеты совсем не скучно. Эти продукты подойдут почти всем и помогут пережить длинные праздники, когда еды и так предостаточно. Для тех, кто хочет возразить, скажем, что позиции нашли точно незаурядные: в коллаборации издания The Blueprint и обжарщика-кофейни «Кооператив Черный» найдете дрип-пакеты с кофе в симпатичной упаковке, а в ярких жестяных банках (в которых потом удобно хранить крупы) — всевозможные чаи бренда Harney & Sons. Их можно заказать на Iherb или Ozon. Если конкретного нет в наличии, не расстраивайтесь — позиции быстро обновляют.

Для тех, кто хочет более необычного, есть праздничный блестящий сироп для коктейлей от Eggsellent, шоколадные олени с с печеньем, фундуком, изюмом и пудрой коричневого риса и смузи из сублимированных ягод и фруктов R.A.W. Life.