Все снова возвращаются на «удаленку», бары закрываются раньше, поэтому для разнообразия досуга хочется занять себя чем‑то полезным и приятным одновременно. Например, приготовлением коктейлей дома, но с фишками «как в баре». «Афиша Daily» попросила бартендеров поделиться рецептами необходимых полуфабрикатов.

Петр Барышников Шеф-бармен бара «Журавли»

Шраб Шраб — это разновидность сиропа, в состав которого входят сахар, фрукты, ягоды или овощи, а в более усовершенствованных вариантах еще специи или уксус. Это довольно старый способ консервации, где присутствуют как сладость, так и кислотность.

Шраб из свеклы — Cвекла — 1 кг

— Cахар — 500 г

— Яблочный уксус — 250 мл

01 Свеклу натереть на крупной терке и положить в контейнер. 02 Засыпать сахаром и оставить на 48 часов. 03 Процедить и добавить уксус. 04 Хранить в холодильнике до 120 дней.

Подсказки Обычно добавляют все в равных частях, но так как в каждом продукте содержатся свои натуральные сахара и кислоты важно соблюдать баланс: — если берете лимоны, то добавьте больше сахара,

— если же сахарную свеклу, то сахар, наоборот, стоит уменьшить. Когда используете продукты с тонкими вкусами и ароматами, как ревень, например, то советуем работать с рисовым уксусом, он на порядок деликатнее.

Коктейль со свеклой — Водка — 40 мл

— Свекольный шраб — 15 мл

— Апельсиновый фреш — 15 мл

— Яблочный фреш — 15 мл

— Абсент — 3 капли Смешать со льдом в большом стакане, затем перелить в коктейльную рюмку без льда.

Кордиал Слово «кордиал» в разное время и в разных странах имело разные значения: от сердечных капель и тоников до алкогольных сиропов и сладких газировок. В наше время кордиалом принято считать версию Локлина Роуза, английского корабельного поставщика, который в 1867 году запатентовал процесс консервации лаймового сока посредством сахара и алкоголя. Уже в 1868 году он основал фабрику, выпускающую Rose’s Lime Juice, который прочно занял место в барах по всему миру. В России Rose’s Lime Juice не получил коммерческого распространения, его до сих пор можно попробовать только за границей, а знают о нем в основном бартендеры и немногочисленные имбайберыЗавсегдатаи питейных заведений.. В 2012 году бармейд Deliacatessen Елизавета Евдокимова не без помощи шеф-повара и одного из основателей, Ивана Шишкина, научилась использовать агар-агар для осветления жидкостей и создала свой лаймовый кордиал.

Лаймовый кордиал — Агар-агар — 5 г

— Питьевая вода — 500 мл

— Процеженный лаймовый фреш — 500 мл

— Сахар — 500 г

01 Высыпать агар-агар в небольшой сотейник, добавить немного холодной воды, примерно 50 мл. 02 Непрерывно помешивая венчиком, добиться полного растворения агара и довести до кипения, но следить, чтобы кипящая масса была однородной. 03 Продолжая интенсивно размешивать, влить лаймовый фреш и снять с плиты. Чересчур не перегревать! 04 Заморозить или сильно охладить в холодильнике до образования желе. 05 Разбить желе венчиком, процедить через двухслойную марлю при комнатной температуре. Процеженный сок отложить сторону. 06 Растворить сахар в горячей воде до получения сахарного сиропа, дать остыть. 07 Смешать осветленный лаймовый сок с сахарным сиропом в такой пропорции: две части сока к одной части сиропа.

Гимлет — Джин — 50 мл

— Лаймовый кордиал — 25 мл Самый известный рецепт этого коктейля дебютировал в 1953 году в детективном романе американского писателя Рэймонда Чандлера «Долгое Прощание». Друг главного героя Филиппа Марлоу Терри Леннокс сетует на местный бар и одновременно учит нас готовить: «Не умеют здесь смешивать этот коктейль. Просто берут джин, лимонный сок, добавляют сахара и горечи. Настоящий Гимлет — это джин пополам с Rose's lime juice, и больше ничего. Дает мартини сто очков вперед». Гимлет можно пить как герои романа Чандлера, то есть смешав пополам джин с лаймовым кордиалом в стакане со льдом. Для того, чтобы сделать более сухую версию необходимо на одну часть кордиала добавить две части джина, смешать в стакане со льдом, перелить в коктейльную рюмку и украсить вишней.

Антон Широбоков Бартендер бара «Полторы комнаты», Санкт-Петербург

Содовая Содовая — вода насыщенная CO 2 и минералами, или, по-простому, газированная вода. И сода в виде порошка в легендарной упаковке здесь ни при чем. Сейчас создать газированную воду в домашних условиях можно с помощью простого домашнего сифона, в который заливается вода и вставляется баллон с углекислым газом. Ничего сложного — и, скорее всего, вы или ваши родственники прибегали к этому инструменту в детстве. Сифон легко можно найти в интернет-магазине бытовой техники по запросу в поисковике. Мы решили усовершенствовать простую газированную воду и сделали несколько разных вкусовых вариантов в своем баре.

Moonlight soda — Чистая вода —1 л

— Тайский синей чай — 2 гр

— Анис — 2 звезды

— Цедра лимона — 1 полоска

— Сифон — 1 шт

— Баллон CO 2–1 шт

01 Снять с лимона полоску цедры. 02 Смешать цедру, анис и чай в любой емкости и залить водой. 03 Поставить в холодильник на два часа и оставить настаиваться. Важно, чтобы жидкость была холодная, так вода лучше взаимодействует с CO2, и содовая выходит более газированная. 04 Полученный настой тщательно процедить через марлю. 05 Залить в сифон и вставить баллон по инструкции. 06 Оставить газировку в холодильнике еще на 10 минут. 07 Будьте аккуратны, первое нажатие на рычаг сифона выдаст струю под очень сильным напором, потому лучше спустить ее в раковину.