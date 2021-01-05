В Новогодние каникулы частота походов в гости увеличивается, а в наступающем году, кажется, это будет одним из самых востребованных видов досуга. В России традиционно в гости ходят «не с пустыми руками». Что нести к столу, когда идешь к родным и друзьям, и где все это покупать — Афиша Daily собрала классические и неочевидные варианты.

Десерты Пожалуй, самый беспроигрышный вариант — это принести что‑то к чаю. Но если вам хочется выбрать что‑то более оригинальное чем пирожные из ближайшего супермаркета, ниже — несколько подсказок.

Эклеры и другие десерты из Эклерная «Клер»

Помимо «зимних» эклеров с замысловатыми вкусами, которые можно купить и взять с собой в нескольких кафе Эклерная «Клер», на сайте доступны к заказу пряничные елки, печенье с предсказаниями, пряники и несколько видов кексов.

Эклеры Lamm's

Эклеры из новогодней линейки из семейной кондитерской со вкусами молочного шоколада, соленой карамели, кокоса, игристого и мандаринов можно купить на месте или заказать на сайте.

Кексы No Regrets

Кекс — отличный вариант десерта. Если есть сомнения, что до него дойдет дело во время застолья, то не беда. Кексы могут храниться какое‑то время, а близкие на следующий день вспомнят вас добрым словом! Вовсе не обязательно покупать именно Рождественский кекс, лучше попробовать в новом году что‑то новое и заказать, например, йогуртовый с черной смородиной. Сейчас принимают заказы на определенные кексы в зависимости от даты.

Набор шоколада Ornando Design

Яркие конфеты «бонды» необычной формы с шоколадным корпусом и начинкой внутри. Сейчас можно заказать сезонный набор «Русская зима», где присутствуют такие вкусы, как «Ягодный мишка», «Белочка в кедровом лесу», «Коровка на облепиховом лугу», «Барбарисовая птичка» и «Мандариновая помадка и бокал шампанского». Эти десерты точно произведут впечатления и запомнятся надолго!

Новогодние десерты в J'PAN

В японском бистро к Новому году изобрели сразу несколько видов Новогодних десертов, которые благодаря своему виду точно поспособствуют праздничному настроению за столом: фисташковый тарт с малиной, мусс-мандарин, ежик и имбирные пряники в виде мордочки главной японской собаки сиба-ину.

Если идете в гости поздно, имеет смысл заглянуть в кафе после 20:00 — получите 20% скидку на десерты.

Наборы веганских десертов Era

Создатели кафе «Без рецепта» к Новому году запустили новые наборы десертов из растительных ингредиентов без сахара, глютена и лактозы. На сайте можно заказать красивые коробочки разного размера с батончиками, марципаном, шоколадом, печеньем и сухофруктами в шоколаде. Эстетика как она есть.

Чай Хороший чай никогда не будет лишним. В гости можно купить что‑то необычное, например, японский зеленый чай с жареным рисом генмайча.

У этого парижского бренда все красиво не только внутри, но и снаружи. Лимитированный рождественский купаж представляет собой зеленый чай с ароматами карамелизированных фруктов и миндаля и зовется ярко — «Блеск сокровищ». Для любителей экспериментов и ярких ароматов есть еще «черный с пряностями» и «зеленый с виноградом и розой». Можно устроить целую чайную дегустацию!

Хлеб и выпечка Если об основных блюдах на столе скорее всего позаботится принимающая сторона, то хлеб может быть очень актуален, особенно хороший, ремесленный. Альтернативный вариант — захватить с собой пару круассанов или другую выпечку.

Деликатесы Если хочется принести к столу что‑то ощутимое и удивить всех неординарным подходом, рекомендуем обратить внимание на разные деликатесы — это могут быть необычные виды сыра, хамон, хумус и другие намазки. Вот несколько мест, где можно все это купить или заказать.

Наборы деликатесов с салями, паштетом, сырами, медом, песто и хлебом из «Жажды крови»

Мясные деликатесы из гастросквота «Цех» — мясной лавки от ex-команды кафе «Юность»