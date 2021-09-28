Рассказываем, как приготовить сладкий кекс с бананами, гречишным чаем и грецкими орехами по домашнему рецепту основательницы бренда Matcha Forest Лены Кожиной.
Основательница бренда Matcha Forest
«Осенью я люблю печь ароматные и пряные бисквиты. Банановый кекс с корицей и нашим японским гречишный чаем наполнит запахом сладкой выпечки всю кухню. Гречиха придаст тесту вкус орехов и попкорна, корица — пряность, а бананы и кокосовый сахар — сладость. Рафинированный не добавляю, но можно экспериментировать».
Ингредиенты
— Пшеничная мука — 245 г
— Гречишный чай — 40 г️
— Сливочное масло — 100 г
— Кокосовый сахар (можно заменить любым другим) — 130 г
— Куриное яйцо — 2 шт.
— Йогурт без добавок — 100 мл
— Спелый банан — 3 шт.
— Грецкие орехи — 80 г
— Соль — ½ ч. л.
— Корица — ½ ч. л.
— Сода — 1 ч. л.
Как готовить
Слегка растопите сливочное масло и взбейте с сахаром в течение 2–3 минут. В смесь поочередно разбивайте по одному яйцу, хорошо перемешивая. Затем добавьте йогурт, размятые в пюре бананы и гречишный чай — его можно перемолоть в кофемолке до состояния пудры или положить зерна.
Добавьте муку, соду, корицу и измельченные орехи и хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смажьте форму для выпечки маслом и немного присыпьте мукой или застелите бумагой для выпечки. Наполните форму тестом, сверху выложите две половинки банана и пару грецких орехов. Запекайте около 60–70 минут. Готово!