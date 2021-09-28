01

Слегка растопите сливочное масло и взбейте с сахаром в течение 2–3 минут. В смесь поочередно разбивайте по одному яйцу, хорошо перемешивая. Затем добавьте йогурт, размятые в пюре бананы и гречишный чай — его можно перемолоть в кофемолке до состояния пудры или положить зерна.