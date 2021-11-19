Курица — удобное в приготовлении мясо: его вкус трудно испортить даже неопытному кулинару. Проблемы начинаются, когда заканчиваются идеи для новых блюд. Специально для «Афиши Daily» шефы московских ресторанов поделились авторскими рецептами птицы: от простых на каждый день до времязатратных, позволяющих углубиться в тонкости процесса.

Курица в соусе из черного чеснока

«Главный ингредиент соуса — чеснок, который проходит тепловую ферментацию в течение 3–4 недель. За это время он становится черным, теряет привычные остроту и запах и приобретает текстуру мармелада, сладость и яркий вкус умами. Традиционный ингредиент азиатской кухни сегодня используется повсеместно — его добавляют даже в десерты. Купить черный чеснок можно и в „Азбуке вкуса“, и на Wildberries».

— Соевый соус — 120 г — Темный соевый соус — 20 г — Масло виноградной косточки — 130 г — Вода — 120 г — Черный перец (горошек) — 8 г — Ворчестер — 31 г — Чеснок — 100 г — Черный чеснок — 5 г

— Половина курицы по хребту — Топленое сливочное масло — 20 г — Соус чимичурри (из петрушки и перца халапеньо) — 20 г

Достаньте курицу из духовки, покройте тонким слоем соуса и запекайте еще 3–4 минуты при температуре 250–300 градусов.

Пробейте ингредиенты для соуса «Черный чеснок» в блендере до однородной массы.

Разогрейте печь на 180 градусов. Уложите курицу на противень и запекайте 2 часа.

Замочите мясо на 12 часов в соляном растворе, это сделает его особенно нежным. Затем промойте курицу под холодной водой и смажьте топленым сливочным маслом.

Разделайте курицу: уберите все конечности, кроме первой фаланги крыла (или купите уже разделанную).

Суп с куриным бедром

«Благодаря разнообразию специй наш суп с курицей и лапшой намного интереснее классической версии блюда. Кроме того, вместо грудки добавляем в суп бедро — более сочное мясо с мягкой текстурой и более насыщенным вкусом».

Ингредиенты на 4 порции

— Куриное бедро — 480 г

— Бахарат (смесь специй из черного перца, кумина, кардамона, гвоздики, корицы и мускатного ореха) — 40 г

— Подсолнечное масло — 40 г

— Лапша удон — 240 г

— Яйцо — 4 шт.

— Кинза — 20 г

— Кунжут — 10 г

Для бульона:

— Вода — литр

— Куриные кости — 600 г

— Репчатый лук — 100 г

— Морковь — 200 г

— Стебель сельдерея — 60 г

— Черный перец (горошек) — по вкусу

— Любая свежая зелень — по вкусу