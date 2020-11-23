В четверг в Америке празднуют День благодарения: запекают индейку и говорят слова благодарности. И хоть в России его отмечать не принято, все же это хороший повод собраться вместе. «‎Афиша Daily» ‎подобрала пять видеоинструкций от шефов, которые рассказывают, как приготовить птицу так, чтобы она была сочной внутри и хрустящей снаружи.

‎Беспроигрышный рецепт индейки от Джейми Оливера

Рецепты от Джейми Оливера отличаются простотой и скоростью приготовления, ведь во время просмотра практически не возникает дополнительных вопросов. Индейка, овощи, сливочное масло и специи — кажется, это все необходимые ингредиенты. Но! В описании к видео дополнительно прикреплен рецепт мясной начинки, которой необходимо «набить‎» индейку. ‎Не пропустите этот пункт, чтобы достичь необходимого результата.

Индейка с клюквенным соусом от команды Bon Appetit

Это видео не для тех, кто хочет быстро просмотреть рецепт и сразу приступить к приготовлению птицы. Здесь шефы Брэд Леоне и Энди Бургани провели целое расследование. В течение нескольких дней они разбирались во всех нюансах приготовления индейки: какую выбрать, запекать ли ее в духовке или жарить во фритюре, нужно ли глазировать и на каком масле лучше готовить?

В качестве приятного бонуса — рецепт клюквенного соуса, который станет идеальным дополнением к сочной индейке с хрустящей корочкой.

Если у вас уже гости на пороге, то здесь Энди за десять минут рассказывает, как приготовить индейку быстро.