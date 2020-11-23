В четверг в Америке празднуют День благодарения: запекают индейку и говорят слова благодарности. И хоть в России его отмечать не принято, все же это хороший повод собраться вместе. «Афиша Daily» подобрала пять видеоинструкций от шефов, которые рассказывают, как приготовить птицу так, чтобы она была сочной внутри и хрустящей снаружи.
Беспроигрышный рецепт индейки от Джейми Оливера
Рецепты от Джейми Оливера отличаются простотой и скоростью приготовления, ведь во время просмотра практически не возникает дополнительных вопросов. Индейка, овощи, сливочное масло и специи — кажется, это все необходимые ингредиенты. Но! В описании к видео дополнительно прикреплен рецепт мясной начинки, которой необходимо «набить» индейку. Не пропустите этот пункт, чтобы достичь необходимого результата.
Индейка с клюквенным соусом от команды Bon Appetit
Это видео не для тех, кто хочет быстро просмотреть рецепт и сразу приступить к приготовлению птицы. Здесь шефы Брэд Леоне и Энди Бургани провели целое расследование. В течение нескольких дней они разбирались во всех нюансах приготовления индейки: какую выбрать, запекать ли ее в духовке или жарить во фритюре, нужно ли глазировать и на каком масле лучше готовить?
В качестве приятного бонуса — рецепт клюквенного соуса, который станет идеальным дополнением к сочной индейке с хрустящей корочкой.
Если у вас уже гости на пороге, то здесь Энди за десять минут рассказывает, как приготовить индейку быстро.
Фирменный рецепт маринованной индейки от Самин Носрат
Вероятно, вы уже знаете об этом рецепте, если смотрели сериал «Salt, Fat, Acid, Heat» по одноименной книге Самин. Она придерживается идеи, что мясо перед приготовлением обязательно нужно мариновать: индейку в течение двух суток она держит в соли и пахтеОбезжиренные сливки, получаемые при производстве масла.. Перед приготовлением индейку нужно обязательно довести до комнатной температуры — так она запечется равномернее. Как только индейка покрылась красивой золотистой корочкой, можно вынимать ее из духовки, дать немного «отдохнуть» и подать на стол.
Праздничный осенний ужин от Мэтти Мэтисона
Мэтти Мэтисон — канадский шеф-повар, автор нескольких кулинарных книг и в прошлом ведущий шоу на известном канале Munchies, известный своим чувством юмора и яркой внешностью. В этом видео Мэтти рассказывает, какой ужин можно приготовить в качестве дополнения к индейке: пюре из батата, запеченную морковь, брюссельскую капусту с беконом, пюре из кукурузы и, конечно, клюквенный соус. Дисклеймер: много мата.
Запеченная индейка с лимоном, петрушкой и чесноком от Гордона Рамзи
Несложный рецепт индейки от Гордона Рамзи — британского шеф-повара, ресторатора и телеведущего. Рецепт хорош не только своей простотой, но и выбором продуктов: кроме индейки потребуется сливочное и оливковое масло, лимоны, петрушка, лук и приправы — все это легко найти в холодильнике или в супермаркете недалеко от дома. Кажется, эту индейку сможет приготовить даже самый неопытный повар — как раз то, что нужно для домашних экспериментов.