«Хочу в Сибирь» — маленький, но классный бар на улице Восстания в Петербурге. В нем одними из первых начали делать настойки методом су-вид и это было чуть ли не единственное место на районе, где можно было съесть пельменей в 4 часа утра. В воскресенье бар закрывается навсегда. В честь этого грустного события делимся рецептом отличных пельменей.

Как появилась идея

Пельмени с горгондзолой появились у нас практически случайно. Шеф-повар Алексей Ермаков ставил нам кухню, и заявил в меню 4 вида пельменей — с мясом, с лососем, с сыром и вареники с картошкой. Пельмени с сыром нас не зацепили, и мы решили их не делать. Уже потом я решил, что можно попробовать их все-таки проработать.

Изначально в рецепте был дорблю и российский сыр — самый обычный. Один из моих друзей предложил заменить дорблю на горгондзолу, это изменило все. Вкус сразу стал другим, интересным, блюдо приобрело итальянские нотки. Нам стало понятно, что сыр играет огромную роль. Но в Петербурге трудно найти хороший сыр. Чаще всего он встречается на Торжковском рынке — продавцы говорят, что привозят его из Аргентины, в чем я сильно сомневаюсь.

Как найти правильный сыр

Отличить подходящую горгондзолу от неподходящей до покупки сложно, но можно попытаться. Обращайте внимание на цвет плесени: она должна быть голубой с переходом в зеленую, может быть, даже бирюзовую. И на ее плотность: на сыре всегда видны точки инъекций, пространство между ними должно быть заполнено плесенью практически полностью. Плесени должно быть много.

Почему в начинке не только горгондзола

Если делать начинку целиком из горгондзолы, пельмени будет сложно есть, так что ее надо разбавить другим сыром. Полутвердый российский сыр для этого хорошо подходит. Мы делали начинку с 70% горгондзолы в составе.

Как понять, что вы все сделали правильно

У получившихся пельменей из горгондзолы есть такой эффект: во время еды их захочется запить — скорее всего, вином. Если вы такое испытали, значит, горгондзола подобрана удачно, и пельмени вышли что надо.

Ингредиенты на 2 кг пельменей:

Для теста

— Мука — 800 г

— Яйца — 2 шт.

— Соль — 3 г

— Вода — 250 мл

Для начинки

— Горгондзола пиканте — 550 г

— Российский сыр — 550 г

Для подачи

— Сливочное масло

— Грецкий орех крошкой

— Рубленый щавель