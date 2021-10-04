В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Настоящая корейская кухня». Ее написала кулинарная блогерка Маангчи. Это первая книга на русском языке, в которой о кухне Кореи рассказывается максимально подробно. Публикуем отрывок — рецепт супа из соевых ростков. Ингредиенты для него найти легко, а готовится он за полчаса.
Суп с пророщенной соей (кхоннамуль-кук)
Кхоннамуль-кук — один из самых популярных супов в корейских семьях. От прочих его отличает легкий бульон и мясистые, сочные ростки сои с легким ореховым привкусом, который усиливает молотый обжаренный кунжут. Во многих домах этот суп едят по крайней мере раз в неделю на завтрак, обед или ужин. Говорят, он хорошо снимает похмелье.
Если вы не любите острое, не добавляйте острый перец. Я обожаю этот суп как с перцем, так и без него.
Ингредиенты:
— 450 г пророщенной сои (кхоннамуль), промыть и обсушить
— 8 крупных сушеных анчоусов (марын-мельчхи), потрошеных и без головы
— 6 зубчиков чеснока, порубить
— 1⁄2 средней луковицы, нарезать тонкими ломтиками
— 1 столовая ложка соевого соуса
— 1 столовая ложка соли крупного помола
— 1 столовая ложка корейского острого перца (кочху-кару)
— 8 чашек воды
— 3 пера зеленого лука, нарезать
— 1 столовая ложка кунжутного масла
— 1⁄4 чашки мелкомолотого обжаренного кунжута
Если сушеные анчоусы найти не удалось, используйте вместо них лист сушеной ламинарии (нори) размером 10×17 см.
Как готовить
В большой сотейник налейте воду и добавьте ростки сои, анчоусы, чеснок, лук, соевый соус, соль, хлопья острого перца. Готовьте под крышкой на средне-сильном огне 30 минут.
Добавьте зеленый лук, размешайте и снимите с огня. Выньте и выбросьте анчоусы, если не будете их есть. Вмешайте кунжутное масло.
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте каждую порцию молотым кунжутом и подавайте.