Суп с пророщенной соей (кхоннамуль-кук)

Кхоннамуль-кук — один из самых популярных супов в корейских семьях. От прочих его отличает легкий бульон и мясистые, сочные ростки сои с легким ореховым привкусом, который усиливает молотый обжаренный кунжут. Во многих домах этот суп едят по крайней мере раз в неделю на завтрак, обед или ужин. Говорят, он хорошо снимает похмелье.

Если вы не любите острое, не добавляйте острый перец. Я обожаю этот суп как с перцем, так и без него.

Ингредиенты:

— 450 г пророщенной сои (кхоннамуль), промыть и обсушить

— 8 крупных сушеных анчоусов (марын-мельчхи), потрошеных и без головы

— 6 зубчиков чеснока, порубить

— 1⁄2 средней луковицы, нарезать тонкими ломтиками

— 1 столовая ложка соевого соуса

— 1 столовая ложка соли крупного помола

— 1 столовая ложка корейского острого перца (кочху-кару)

— 8 чашек воды

— 3 пера зеленого лука, нарезать

— 1 столовая ложка кунжутного масла

— 1⁄4 чашки мелкомолотого обжаренного кунжута

Если сушеные анчоусы найти не удалось, используйте вместо них лист сушеной ламинарии (нори) размером 10×17 см.