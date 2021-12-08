Рождественские кексы и пасхальные куличи печь откровенно страшно. Туда идет столько масла и орехов, что цена ошибки вырастает до небес. Но ради вкуса можно постараться. Мы нашли подробный, но не слишком сложный рецепт. Готовить можно начинать уже сейчас — неделя, проведенная в шкафу, будет этому кексу только в плюс.

«Есть мнение, что рождественский штоллен представляет собой фигуру спеленутого младенца Христа. Кто хочет — готовит его сам, кто нет — может купить. Печь штоллен можно с любым ароматным алкоголем (к примеру, ромом или коньяком) и любой смесью сухофруктов и цукатов. Хранить его не стоит больше двух недель, поскольку масло может окислиться: в рецепте нет консервантов».

Ингредиенты

Для закваски

— Пшеничная мука в/с — 250 г

— Питьевая вода — 125 мл

— Прессованные дрожжи — 1 г

Для теста

— Закваска — 300 г

— Пшеничная мука в/с или п/с — 350 г

— Сахар или мед — 70 г

— Молоко — 200 г

— Желток — 20 г (2 крупных)

— Соль — 5 г

— Сливочное масло, нарезанное кубиками, — 200 г

— Сухофрукты и цукаты — 300 г

— Марципан — 200 г (Можно взять готовый или приготовить самостоятельно, рецепт прилагаем — Прим. ред.)

Для сухофруктов в ромовом сиропе

— Вода — 200 г

— Сахар — 100 г

— Темный ром — 50 мл

— Корица, бадьян, кардамон — по вкусу

— Крупный изюм (например, «джамбо») — 200 г

— Вяленая вишня — 100 г

— Лимонные цукаты — 50 г

Для марципана

— Миндальная мука — 200 г

— Сахарная пудра — 100 г

— Алкоголь (ром, коньяк, крепкий ликер) — 20–50 мл