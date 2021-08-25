Подавать гедза по 6 штук — возможно, самая страшная идея, которая когда‑либо приходила в голову людям из ресторанной сферы. Эти румяные японские пельмешки созданы для того, чтобы есть их из тазика. Светлана Ханинаева, мясник и повар, рассказывает, как не мелочиться и организовать два килограмма гедза у себя дома.

Известный факт, что многие японские домашние блюда пришли в Японию не так давно. Гедза появились после Второй мировой войны, когда солдаты, побывавшие за границей, попробовали баодзы — китайские паровые пирожки — и захотели есть что‑то похожее и на родине. Сейчас гедза можно съесть в любой забегаловке.

Большинство японцев покупают для гедза готовое тесто. Нам придется сделать его самим. Мука нужна «сильная», с высоким содержанием белка — 13–14%. Это позволит раскатать тесто очень тонко, но при этом гедза не порвутся при жарке. В России иногда попадается «Макфа» с 12% белка (на ней обычно написано «высший сорт». — Прим. ред.), но лучше поискать муку с надписью «мука для пиццы». Тесто всегда можно докатать с помощью паста-машины, но толстые гедза — это тоже прикольно . Если вы собираетесь готовить гедза на пару, можно взять муку и с 9–10% белка (слабую), и не беспокоиться о толщине заготовок.

Очень важно сохранить начинку холодной, как и все, что соприкасается с фаршем. В ресторанных условиях для этого и мясорубку, и нарезанное кубиками мясо перед прокручиванием кладут в морозильник. Если фарш будет комнатной температуры, жир поплывет и не образует эмульсию с жидкими ингредиентами начинки.

Для того, чтобы фарш был сочнее, в него добавляют бульон из водорослей комбу и стружки тунца — итибандаси. Чтобы не варить его, возьмите гранулированную версию — хондаси.

Ингредиенты

Для теста

— «Сильная» хлебопекарная мука помола 0 (14% белка и выше) — 360 г

— «Сильная» хлебопекарная мука помола 00 (12–13% белка) — 640 г

— Вода (кипяток) — 610 мл

— Соль — 13 г

Для начинки

— Свиной фарш (не менее 33% жира — в идеале 1 часть жира со спины, 2 части окорока) — 1,5 кг

— Мелконарезанная капуста — 180 г

— Свежие шиитаке (можно заменить устричными или другими грибами) — 40 г

— Зеленый лук — 25 г

— Имбирь — 35 г

— Чеснок — 15 г

— Саке — 55 мл

— Кунжутное масло — 60 мл

— Соевый соус — 55 мл

— Соль — 25 г

— Черный перец — 20 г

— Перец чили — 5 г

Для соуса

— Хондаси — 5 г развести в 100 мл воды

— Соевый соус Kikkoman — 70 мл

— Рисовый уксус — 10 мл

— Мирин — 5 мл

Для жарки понадобится растительное и кунжутное масло.