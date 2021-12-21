В эпоху, когда любой рецепт можно нагуглить за пять минут, кулинарные книги нужны только для радости. Их приятно рассматривать и коллекционировать, а потому хорошо дарить. Рассказываем про десять книг, которые и сами хотели бы получить на Новый год.

«Поваренная книга Гарри Поттера» Дина Бухольц, 2018

Эта книга с рецептами из книг Джоан Роулинг подойдет не только фанатам мира волшебников, но и любителям британской кухни. В отличие от других кулинарных книг по Гарри Поттеру, эта обходится почти без иллюстраций — а также рецептов шоколадных лягушек и бобов с непредсказуемыми вкусами. Зато все блюда действительно можно воспроизвести дома. Яичница с беконом, которую так любил Дадли, шоколадный пудинг из «Дырявого котла», тыквенные пирожки из «Хогвартс-экспресса», то самое сливочное пиво — Дина Бухольц предлагает приготовить сразу все. Будем честными: такую книгу стоит подарить самому себе и устроить новогоднюю вечеринку в стиле поттерианы. Заставить гостей принарядиться и готовить вместе — звучит как хороший план.

«Литературная вечеринка» Элисон Уолш, 2021

Если одного Поттера будет недостаточно, стоит присмотреться к книгам Элисон Уолш, которая с 2014 года ведет блог Alison’s Wonderland Recipes. В первую очередь она собирает рецепты блюд из художественной литературы. Особенно Уолш любит Артура Конан Дойла, Агату Кристи, Алана Милна и Марка Твена. По ее рекомендациям можно приготовить мятные трюфели для Эркюля Пуаро или победные мини-пончики с джемом для Тома Сойера. Отдельно книгу рекомендуем любителям чая. Целая глава посвящена самым разным домашним смесям с травами и разными добавками. Там есть, например, островной бленд Джона Сильвера и чай «Изумрудный город». Кажется, отличный повод устроить безалкогольный Новый год.

«Кофе как профессия. Гид по искусству приготовления кофе» Джеймс Хоффманн, 2019

Любителям кофе предложим книгу Джеймса Хоффмана — чемпиона мира среди бариста 2007 года и популяризатора культуры specialty кофе. В своем блоге Хоффманн пишет о любимом напитке, способах его приготовления, работе с зерном и многом другом. На основе публикаций в блоге можно проследить, как менялась культура производства и потребления кофе с начала двухтысячных. «Кофе как профессия» — бесценный подарок и для тех, кто мечтает построить карьеру в кофейной сфере, и для тех, кто просто хочет делать достойный напиток дома.

«Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты» Эми Стюарт, 2021

Без книг про алкоголь тоже не обойтись — впрочем, «Хмельной ботаник» подойдет и тем, кто совсем не пьет. Эми Стюарт увлекательно рассказывает о том, как человечество научилось делать алкогольные напитки из всего, что предлагает природа: ведь дистиллировать и ферментировать можно самые разные растения, цветы и фрукты. Книга Стюарт — это возможность узнать что‑то новое о том, что продается в магазинах, и научиться готовить более 50 коктейлей: от классической «Маргариты» до «Французского вторжения» с вермутом, текилой и ликером. Отметим юмор, качественный перевод и стильное оформление. Если не знаете, что подарить, эту книгу можно брать без предварительных размышлений.

«Сам себе бармен. Безошибочный путеводитель по поиску (и приготовлению) идеального коктейля» Кэри Джонс, Джон Маккарти, 2021

Профессионально делать коктейли научит другое издание. Друг говорит, что хочет стать профессиональным барменом или делать дома зажигательные вечеринки? Он уже купил шейкер, джиггерМерный стакан. и специальную коктейльную ложку, но не знает, с чего начать? Вручите ему «Путеводитель по поиску и приготовлению идеального коктейля». Любители структуры и логики оценят не только советы и рецепты, но и схемы с «Горячими напитками для холодной ночи» или коктейлями для вечеринки. Задав читателю несколько вопросов, авторы подскажут подходящий рецепт.

«Wine Folly. Вино. Практический путеводитель» Мадлен Пакетт, Джастин Хэммек, 2021

Если коктейли не ваша тема, то у нас есть еще один козырь в рукаве. Эта книга уже стала по-настоящему классической. Понятная и простая «инструкция по вину», написанная известными винными блогерами из США, поможет понять, почему стоит перестать подавать красное вино теплым или покупать белое только к рыбе. Прочитав эту книгу, вы перестанете стесняться задавать вопросы сомелье в ресторане и станете спорить с друзьями о сортах винограда с видом знатока. Приятно, что авторы пишут без пафоса, только предлагают поближе познакомиться с тем миром, который любят сами.

«Большая книга пекаря. Хлеб, бриоши, выпечка. Учимся готовить шедевры» Родольф Ландмен, 2021

В совсем другой мир зовет своих читателей известный пекарь Родольф Ландмен. Основатель сети булочных Maison Landemaine учит готовить булочки, круассаны, бейглы, кексы, печенье и многое другое. С «Большой книгой пекаря» вы научитесь делать миндальный крем, а домашний хлеб захочется печь не реже раза в неделю. Наглядная инфографика, красивые фотографии и комментарии научного редактора Анны Казор — инженера пищевой промышленности — ставят книгу в ряд обязательных подарков для увлеченного выпечкой. Изучать ее можно не один час.

«Пирогометрия. Тарты и пироги, которые вкусно рассматривать и красиво есть» Лорен Ко, 2021

Однажды американка Лорен Ко начала готовить дома очень красивые пироги и быстро стала новой кулинарной звездой. Теперь у нее есть популярный инстаграм-аккаунт @locokitchen, в котором более 400 тыс. подписчиков, и совсем недавно вышла книга — «Пирогометрия». Ее можно рассматривать как альбом с произведениями искусства. Лорен делится с читателями советами по приготовлению самых разных пирогов и тартов, рассказывает об источниках вдохновения и о техниках, подходящих для разных узоров. Подробные инструкции о том, как нарезать фрукты и выкладывать узоры на пирогах, тоже присутствуют.

«Simple. Поваренная книга Оттоленги» Йотам Оттоленги, 2021

Если хочется подарить кулинарную книгу «широкого спектра», предлагаем присмотреться к той, которую написал Йотам Оттоленги — британский шеф-повар израильского происхождения. В его инстаграм-аккаунте уже 1 млн подписчиков. Предыдущие его книги были довольно сложными, а Simple, лучшая кулинарная книга 2018 года по версии The New York Times и The Sunday Times, — собрание максимально простых и понятных рецептов. Нужно сказать, что рецепты могут показаться доступными не всем российским читателям: можно споткнуться о загадочные «китайские специи», хариссу (острая паста из перца чили) или батат. Но есть много блюд, которые несложно приготовить: например, кекс с персиками, фундуком и малиной или картофельное пюре на оливковом масле с травами. Особенно подарок оценят вегетарианцы и веганы: в книге шеф-повара много рецептов без мяса, сыра и яиц.

«Simplissime: Самая простая кулинарная книга» Жан-Франсуа Малле, 2021

Еще одно издание для любителей удивлять домашних новыми блюдами — и снова про простоту. Преподаватель парижской кулинарной школы Ferrandi Жан-Франсуа Малле собрал в книге блюда, приготовленные из минимального количества ингредиентов — от двух до шести. Автор предлагает не думать о том, что можно приготовить на обед или ужин, а просто взять любой его рецепт. С «Cамой простой кулинарной книгой» можно любой вечер сделать праздничным, потушив оссобуко (телячьи голяшки) с апельсинами и томатами (шесть ингредиентов) или подав гостям картофельный гратен дофинуа (четыре ингредиента). Нельзя сказать, что все это так уж просто, особенно в плане составляющих, но гурманам понравятся понятные и вкусные рецепты с красивыми иллюстрациями.