Если хочется подарить кулинарную книгу «широкого спектра», предлагаем присмотреться к той, которую написал Йотам Оттоленги — британский шеф-повар израильского происхождения. В его инстаграм-аккаунте уже 1 млн подписчиков. Предыдущие его книги были довольно сложными, а Simple, лучшая кулинарная книга 2018 года по версии The New York Times и The Sunday Times, — собрание максимально простых и понятных рецептов.

Нужно сказать, что рецепты могут показаться доступными не всем российским читателям: можно споткнуться о загадочные «китайские специи», хариссу (острая паста из перца чили) или батат. Но есть много блюд, которые несложно приготовить: например, кекс с персиками, фундуком и малиной или картофельное пюре на оливковом масле с травами. Особенно подарок оценят вегетарианцы и веганы: в книге шеф-повара много рецептов без мяса, сыра и яиц.