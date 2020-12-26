Новый год — праздник, который отмечают практически все. И если с традиционными блюдами все довольно очевидно, то на вопрос, как создать веганский новогодний стол, ответить сходу сложно. Афиша Daily разузнала рецепты праздничных блюд из растительных ингредиентов: водоросли под шубой, нарядные фаршированные перцы, новогодний брауни и другие.

Закуски и салаты Веган оливье

Максим Голосов Бренд-шеф сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-Сад»

Ингредиенты на 3-4 порции: — Отварной картофель — 270 г

— Отварная морковь — 100 г

— Огурцы соленые или свежие (по желанию) — 200 г

— Тофу — 65 г

— Вегетарианская вареная колбаса — 130 г

— Горошек — 65 г

— Веган-майонез — 160 г

— Укроп — 4 г Для веган-майонеза: — Миндальное молоко — 150 г

— Дижонская горчица — 10 г

— Столовый уксус — 4 г

— Соль — 3 г

— Оливковое масло — 60 г

— Ксантовая камедь (это стабилизатор, добавлять опционально) — 2 г

— Сироп топинамбура — 6 г

01 Все ингредиенты нарезать кубиками размером в один сантиметр. 02 Для майонеза все ингредиенты соединить и очень хорошо перемешать, тем самым довести до полной однородности. 03 Добавить майонез к овощам. Нарезать и добавить укроп. Тщательно перемешать салат.

Тартар авокадо-манго с икрой из водорослей

Егор Рудольский Шеф-повар Touch of Matcha

Ингредиенты на 4 порции: — Авокадо — 300 г

— Манго — 100 г

— Икра из водорослей (веганская имитация красной икры) — 100 г

— Свежий перец чили — 2 г

— Оливковое масло — 30 г

— Сок лайма — 5 г

— Соль — 2 г

— Черный перец — 1 г

— Хлеб с семенами — 200 г

Гуакомоле: 01 Авокадо очистить от кожуры и косточки, размять вилкой. Консистенцию можно подбирать по вкусу: можно оставить небольшие кусочки авокадо, а можно растереть до состояния пюре. 02 Перец чили нарезать мелким кубиком. 03 Смешать авокадо с чили, соком лайма, маслом, молотым черным перцем и солью.

Тартар: 01 Манго и авокадо очистить, нарезать кубиком шириной 1 см. 02 Кубики манго и авокадо смешать с гуакамоле, добавить оливковое масло и ложку икры из водорослей, а затем перемешать. 03 Смешайте авокадо с чили, соком лайма, маслом, молотым черным перцем и солью.

Гренки: 01 Хлеб нарезать на треугольники и немного сбрызнуть оливковым маслом. 02 Подсушить в духовке при температуре 120 градусов в течение 20 минут.

Сборка тартара: 01 В форму «кольцо» уложить тартар (формируем основу). 02 Сверху тартар украсить оставшейся икрой из водорослей и гренками.

Водоросли под шубой

Егор Рудольский Шеф-повар Touch of Matcha

Ингредиенты на 4 порции: — Картофель — 200 г

— Морковь — 100 г

— Свекла — 100 г

— Соль — 1 г

— Асафетида (пряность) — 2 г

— Молотый миндаль — 3 г Для норицукудани (50 г): — Нори — 1 лист

— Вода — 30 мл

— Тамари или соевый соус — 15 мл

— МицуканРисовый белый уксус, идеален для ароматизации риса и для маринования морепродуктов. — 5 мл Для майонеза из кешью (50 г): — Орехи кешью — 20 г

— Чили перец — 2 г

— Соус шрирача — 2 г

— ТамариСоевый соус, в котором отсутствует пшеница, а цельные соевые бобы ферментируются в кедровых бочках 15 месяцев. или соевый соус — 5 г

— Оливковое масло — 6 г

— Питевая вода — 15 мл

Майонез из кешью: 01 Кешью промыть и замочить в воде на 12 часов. 02 Поместить орехи в чашу блендера, добавить чили, оливковое масло, шрирачу, тамари или соевый соус. 03 Добавить воду, взбивая майонез блендером.

Для норицукудани: 01 Листья нори нарезать и поместить в воду в сотейник, а затем дать настояться 20 минут. 02 Переместить сотейник на плиту, и варить на среднем огне до выпаривания воды. 03 Добавить мицукан и тамари, тушить, помешивая, до получения пастообразной массы. 04 Свеклу средних размеров вымыть, обернуть фольгой, и запекать в духовке при температуре 180 градусов полтора часа. 05 Картофель и морковь очистить и отварить до готовности.

Собираем салат — выкладываем слоями, как в традиционной «шубе»: Первый слой: 100 г картофеля нарезать мелким кубиком, смешать с норицукудани, присыпать асафетидой.

Второй слой: оставшиеся 100 г. картофеля натереть на терке, уложить вторым слоем и посолить.

Третий слой: смазать майонезем из кешью.

Четвертый слой: посыпать натертой морковью.

Пятый слой: снова смазать майонезем из кешью.

Шестой слой: выложить тертую печеную свеклу и украсить салат крошкой миндального ореха.

Горячее Пряный нут

Алена Андреасян Концепт-шеф кафе «Без рецепта»

Ингредиенты: — Нут — 1 стакан

— Лук-порей — ½ стакана

— Томаты — 3 шт

— Сладкий перец — 1 шт

— Чеснок — 1-2 зубчика

— Оливковое масло — 1 ч. л.

— Лимонный сок — ½ ч. л.

— Порошок карри — ¼ ч. л.

— Соль — по вкусу

01 Залить нут водой комнатной температуры и замочить на 4-8 часов. По истечении времени — промыть нут, переложить в кастрюлю с водой и варить на среднем огне 40-60 минут. 02 Томаты и перец нарезать кубиками, а лук — кольцами. Зубчик чеснока раздавить и положить на разогретую с оливковым маслом сковородку. Обжарить чеснок до характерного запаха. Добавить на сковородку лук, томаты, перец и тушить овощи в течение 5 минут. Если понадобится жидкость — добавить 50-100 мл нутового отвара. 03 Достать из кастрюли нут и переложить к овощам. Добавить специи и тушить еще минуту. 04 Подавать блюдо с листьями свежего шпината, сбрызнутыми лимонным соком. Можно подавать как в горячем виде, так и в холодном.

Фаршированные перцы с соусом ромеско и тахини

Владимир Чистяков Шеф-повар ресторана Buro Tsum

Ингредиенты на 1 порцию: — Перец сладкий рамиро — 3 шт Для фарша: — Растительное мясо — 300 г

— Микс зелени — мята, базилик, кинза — 100 г

— Кумин (зира) молотый — 5 г

— Оливковое масло — 20 мл

— Копченая паприка — 5 г

— Кориандр — 5 г Для соуса ромеско (на несколько порций): — Чеснок — 40 г

— Красный болгарский перец, запеченный и очищенный — 400 г

— Томаты — 300 г

— Фундук — 150 г

— Соль — 10 г

— Уксус винный — 30 мл

— Паприка копченая — 8 г

— Кунжутное масло — 160 мл

— Оливковое масло — 140 мл Для соуса тахини (на несколько порций): — Тахини — 100 г

— Оливковое масло — 50 мл

— Сок лимона — 5 мл

— Шрирача — 10 г

— Теплая вода — 50 мл

01 Духовку разогреть до 200 градусов. Перцы положить в форму и запечь в духовке до коричневого цвета, примерно 10 минут. 02 Переложить перцы в миску и закрыть плёнкой. Оставить перцы на 10 минут. После — снять кожу и очистить от семечек. 03 Для фарша порубить зелень и измельчить растительное мясо, затем смешать с остальными ингредиентами. После — обжарить на сковороде. 04 Нафаршировать перцы и отправить в разогретую духовку на пять минут. 05 Для соуса ромеско пробить все ингредиенты в блендеры до полной однородности. 06 Для соуса тахини взбить все ингредиенты венчиком. 07 На тарелку выложить 50 г соуса ромеско, затем перцы, и сверху полить соусом из тахини и украсить зеленью.

Десерты

Кекс с сухофруктами

Владимир Чистяков Шеф-повар ресторана Buro Tsum

Ингредиенты на один кекс: — Тыква — 150 г

— Сироп топинамбура — 160 мл

— Апельсиновый сок — 160 мл

— Кокосовое масло — 40 г

— Миндальная мука — 50 г

— Разрыхлитель — 5 г

— Рисовый уксус — 6 мл

— Кукурузный крахмал — 46 г

— Кокосовая мука — 46 г

— Чернослив — 70 г

— Цедра апельсина — 3 г

— Молотый мускатный орех — 0,5 г

— Розовая соль — 0,5 г Для глазури: — Какао-масло — 100 г

— Кокосовое молоко — 100 мл

— Сок лимона — 5 г

01 Почистить тыкву и натереть на крупной тёрке. 02 Добавить к тыкве сироп топинамбура, сок апельсина, уксус, соль, кокосовое масло. Перемешать. 03 Нарезать чернослив соломкой, добавить цедру апельсина и повторно перемешать получившуюся массу. 04 В отдельной емкости соединить муку, разрыхлитель, крахмал и мускатный орех. Перемешать со всеми остальными ингредиентами. 05 Смазать кокосовым маслом форму для запекания и выложить тесто. Отправить в разогретую духовку и выпекать при температуре 160 градусов 45–60 минут. 06 Для глазури соединить какао-масло, кокосовое молоко и лимонный сок, все хорошо перемешать. Готовый кекс остудить и смазать сверху получившейся массой.

Сыроедческий брауни

Максим Голосов бренд-шеф сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-Сад»

Ингредиенты на 8 брауни: Основа: — Замоченный кешью — 30 г

— Очищенный миндаль — 30 г

— Замоченный грецкий орех — 14 г

— Финиковая паста — 70 г

— Соль — 0,5 г

— Кокосовая стружка — 24 г

— Кокосовое масло — 5 г

— Какао-порошок — 14 г Мусс: — Замоченный кешью — 175 г

— Кокосовое молоко — 175 г

— Какао-порошок — 45 г

— Сироп топинамбура — 35 г

— Кокосовое масло — 27 г

— Очищенные финики — 70 г Украшение: — Кокосовая стружка — 1,5 г

— Палочка для мороженого — 8 шт

Готовим основу: 01 Замоченные орехи тщательно пробить в блендере с остальными ингредиентами. 02 Готовую массу разровнять на металлической форме и подморозить.