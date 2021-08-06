Деревянные вазы для фруктов, боулы из фарфора с яркими картинками, белые салатники и пиалы с цветами — «Афиша Daily» выбрала 11 дизайнеров, у которых можно купить красивые глубокие тарелки для кухни.

JLV Ceramics Плошки с цветочным узором

Поэтесса и керамистка Юлия Смирнова лепит посуду с ярким текстурным орнаментом. Все предметы делают на заказ, поэтому цвет, узор, размер и форму можно выбрать любые. Если ждать не хочется, можно заказать позиции, которые есть в наличии: изделия раскупают быстро, поэтому советуем не откладывать покупку.

Alaska Wood Shop Миски из дерева разных форм

В небольшой столярной мастерской Михаила Ильина найдете боулы для завтраков, конфетницы и глубокие и плоские тарелки с резными бортами. Все неизменно делают вручную из дерева и покрывают маслом. Любой предмет марки выглядит изящно — если вы любите минимализм и практичность, вам точно сюда.

Keranima Недорогие миски приятных глазу оттенков

На сайте керамику удобно поделили на коллекции: можно выбрать предмет по оттенку или по типу. Миски есть самых разных цветов: синие, зеленые, нежно-розовые или сиреневые с переливами. Все глазури получились яркие и приятные глазу — выбрать один цвет будет непросто. К слову, ограничивать себя не придется — цены на изделия адекватные. За одну миску или пиалу отдадите в среднем 1300 рублей.

JZ Ceramic Пиалы для лапши или риса с деревянными палочками

У марки есть несколько коллекций с животными и цветами. Выбрать любимчика сложно, но мы смогли: песочная миска для лапши (и не только) с множеством белых журавлей подойдет для любой кухни и настроения. Также у марки есть множество пиал для чая и банок для сыпучих продуктов, которые пригодятся на каждой кухне. Все предметы расписывают вручную.

Ceramics by Ana Говорящие миски для завтраков

Всем любителям каш по утрам посвящается — миски «Утро, каша, любовь» напоминают о полезном завтраке и волшебным образом создают настроение на овсянку с бананами на кокосовом или рисовую с сухофруктами на ореховом. Заказывать нужно заранее — если берете в подарок, пишите мастеру за пару недель до желаемой даты доставки.

Алена Кость Тарелка из фарфора с полевыми цветами

Алена делает тонкие предметы из фарфора с летними рисунками и позолотой. В серии «Сад» можно найти небольшие стаканы без ручки и глубокие тарелки для супа, салата или хлопьев. Посуда идеальна для теплого вечера на даче: наслаждаться тишиной, запахом яблок и полевых цветов и есть овощной салат с грядки — нам кажется, идеально.

«Труд» Большие деревянные салатники и вазы для фруктов

В мастерской в небольшом поселке Мысхако, который расположился на берегу Черного моря, рядом с лесом и горами, делают предметы из дерева. Большая часть — глубокие миски, которые отлично подойдут для хранения фруктов и овощей или сервировки блюд на компанию. Мастер Эльдар Зейтуллаев не пилит деревья специально, а использует уже срубленные или упавшие ранее.

Chamotte Bakery Минималистичные белые боулы с черным кантом

Первое место за универсальность в нашей подборке можно смело отдать салатникам из коллекции «Классика» от Chamotte Bakery. Лаконичные цвета, идеальная форма, которая подойдет и для салатов, и для первых блюд, и для горячего, и приятная цена (1400 р.) не оставляют шанса пройти мимо. Предметы есть в наличии на сайте, ждать доставки долго не придется.

See Like Me Резные тарелки и боулы

У питерской марки можно найти миски нежных кремовых или серых оттенков. Вместо рисунков — текстурные узоры в виде капель или вертикальных линий. Глина достаточно толстая, поэтому изделие безопасно мыть в посудомоечной машинке или ставить в микроволновую печь. В Москве ищите в пространстве Friends Social Club или магазинах: Veter или Teplo.

«Рецепт розового» Забавные картинки на фарфоре

«Рецепт розового» — марка, которую нередко можно увидеть в наших подборках посуды. Даша Кузнецова постоянно придумывает новые узоры, дорабатывает формы и радует веселым дизайном, который хочется рассматривать. Коллекции часто пополняются — узнать, что есть в наличии на данный момент, можно на сайте. Бонус: каждый заказ бесплатно упакуют в фирменную бумагу и пакет и украсят разноцветными лентами.

«Волшебно тут»

Соосновательница марки Татьяна Варакина придумала коллекцию для детей «Фея, автопарк, хочу дружить». На плошках рисуют несложные картинки, которые помогают малышам изучать различные цвета, предметы, персонажей и их истории. Нам кажется, взрослым посуда тоже отлично подойдет. Покупайте сразу для всей семьи — на первый заказ дадут скидку 10%.