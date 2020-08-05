Вареники — одно из главных блюд русской кухни. Все мы с детства едим их с картошкой, вишней, творогом, капустой. Но откуда вообще взялось это блюдо? Почему вареник — это не пельмень? И какая начинка правильная? Задали эти вопросы шефу ресторана Ruski Александру Волкову-Медведеву.

Вареники — русские?

Разборки о том, кто придумал вареники, бессмысленны. Дело в том, что через Россию проходил Шелковый путь в Европу, торговцы из разных стран приезжали со своей едой, своими рецептами — многое прижилось. Вообще, еда, состоящая из теста и начинки, — это творение китайцев. У нас ее просто адаптировали — в качестве начинки добавляли местные продукты. Так появились вареники, пельмени и кундюмы.

Кстати, главное отличие вареников от всего прочего — это уже готовая начинка , которую раньше всегда варили, но с появлением плит научились жарить. Капуста, тыква, картошка — все они должны быть приготовлены до того, как их завернут в тесто. Отсюда и название «вареники». Форма может быть любой. Ближайший «родственник» вареников из тех блюд, что более-менее знакомы русскому человеку, — гедза, для которых начинку тоже заранее доводят до готовности.

Какая начинка правильная?

Проследить, как готовили на Руси, практически нереально. Например, вареники, про которые писал Гоголь, были с вишней. Но мы же не будем из‑за этого говорить, что именно вишневая начинка — правильная.

Начинка может быть любой: творог, тыква, кальмар, крабовое мясо, грибы с каким‑нибудь кокосовым молоком, арбуз. Можно смешать песто с вялеными томатами. Все, что приходит в голову, что можно пожарить, сварить или запечь и завернуть, — полная свобода. Главное, чтобы было вкусно. Я, например, не люблю подогретый творог, поэтому и вареники с творогом не ем. А вареники с картошкой и жареным луком — для меня крутое сочетание. С двумя видами сыра тоже очень вкусно — с каким‑нибудь мягким типа моцареллы и с сулугуни. Золотого стандарта в начинке нет.

Как определить, что вареник перед вами — правильный?

Из‑за того, что в советское время существовал один стандартный сборник рецептов, в России появилось понятие «стандарта» в кулинарии. Ни один повар не мог на комбинатах питания отходить от этого стандарта. Вот все и ищут «правильные» вареники, пельмени, каши и прочее, а все, что не подходит под это понятие, — «от лукавого». Ни в одной стране мира такого нет: например, в Италии пастой называют любую штуку из теста. Так что вареник это тесто и готовая начинка. Тесто должно быть плотное, а начинка вкусная — все .

Вообще, советую избавиться от понятия «правильный», ведь можно же просто наслаждаться едой.

