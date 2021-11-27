Процесс приготовления мимозы достаточно прост, но как и в любом рецепте, тут важна правильная последовательность действий. Алина Гринберг, редакторка раздела «Еда», делится семейным рецептом идеального праздничного салата с теми, кто хочет освежить в памяти все этапы или приготовить блюдо впервые.

Алина Гринберг

Редакторка раздела «Еда»

Мимоза — любимый салат моих близких, поэтому его неминуемо можно найти на каждом семейном застолье, а рецепт все знают наизусть. Ингредиенты классические, откровений тут не найти. При этом дьявол кроется в деталях: очень важно соблюдать нужную последовательность слоев, не торопиться и равномерно выкладывать в форму заготовки. Если все сделать правильно, салат получится пропитанным и очень нежным.

Ингредиенты на 10 порций

— Картофель — 1 кг
— Морковь — 500 г
— Консервированная горбуша — 750 г 
— Куриное яйцо — 8 шт.
— Репчатый лук — 1 большая луковица
— Майонез — 400 мл
— Сыр — 150 г

Как готовить

01

Отварите морковь и картофель до готовности и дайте полностью остыть.

02

Сварите яйца вкрутую, затем залейте холодной водой, чтобы легче очистить от скорлупы.

03

Тщательно отделите от рыбы все кости и кожу и оставьте только филе. Разомните его вилкой до мелких кусочков.

04

Подготовьте остальные ингредиенты: мелко нарежьте лук, натрите картофель, морковь и яичные белки на крупной терке, желтки и сыр — на мелкой.

05

Можно приступать к сборке салата. Первым слоем положите рыбу — равномерно распределите ее на дне формы и смажьте слоем майонеза сверху.

06

На горбушу выложите лук, затем сразу картофель и майонез. Далее кладите морковь и снова майонез. Следущий слой — белки и майонез. Предпоследним добавьте сыр, на него понадобится больше соуса — распределять его будет сложнее, чем по овощам.

07

Сверху готовый салат посыпьте желтками.

08

Лучше убрать блюдо на ночь в холодильник и подавать к столу на следующий день. За это время слои пропитаются и салат получится более сочным. Готово!

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