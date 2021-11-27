Процесс приготовления мимозы достаточно прост, но как и в любом рецепте, тут важна правильная последовательность действий. Алина Гринберг, редакторка раздела «Еда», делится семейным рецептом идеального праздничного салата с теми, кто хочет освежить в памяти все этапы или приготовить блюдо впервые.

Мимоза — любимый салат моих близких, поэтому его неминуемо можно найти на каждом семейном застолье, а рецепт все знают наизусть. Ингредиенты классические, откровений тут не найти. При этом дьявол кроется в деталях: очень важно соблюдать нужную последовательность слоев, не торопиться и равномерно выкладывать в форму заготовки. Если все сделать правильно, салат получится пропитанным и очень нежным.