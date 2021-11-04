Быстрый, вкусный и сытный рецепт за несколько минут? Он перед вами. У меня есть копилка рецептов, которые я так и называю — «палочка-выручалочка». Этот пирог как раз из моей копилки. Когда хочется домашней еды и вкусных пирогов, но совсем нет времени на долгие сборы и приготовление.

Ингредиенты

— Слоеное тесто — 500 г

— Очищенный картофель, нарезанный слайсами, — 350 г

— Чеснок — 1 зубчик

— Моцарелла (мини-шарики) — 120 г

— Тертый твердый сыр пармезан — 40 г

— Розмарин

— Соль, перец по вкусу

Для смазывания

— Яйцо — 1 шт.

Для декора

— Кунжут