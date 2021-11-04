В ситуации глобальной неопределенности домашняя выпечка — понятный способ поднять настроение всей семье. Предлагаем испечь картофельный пирог с моцареллой по рецепту фуд-блогера Ольги Аветисьянц — ее книга «Праздник каждый день. Когда в дом приходит счастье» недавно вышла в издательстве «ХлебСоль».
Быстрый, вкусный и сытный рецепт за несколько минут? Он перед вами. У меня есть копилка рецептов, которые я так и называю — «палочка-выручалочка». Этот пирог как раз из моей копилки. Когда хочется домашней еды и вкусных пирогов, но совсем нет времени на долгие сборы и приготовление.
Ингредиенты
— Слоеное тесто — 500 г
— Очищенный картофель, нарезанный слайсами, — 350 г
— Чеснок — 1 зубчик
— Моцарелла (мини-шарики) — 120 г
— Тертый твердый сыр пармезан — 40 г
— Розмарин
— Соль, перец по вкусу
Для смазывания
— Яйцо — 1 шт.
Для декора
— Кунжут
Как готовить
Включите духовку на 190 градусов.
Слоеное тесто раскатайте в пласт 25×35 см на силиконовом коврике или пергаменте. Отступите 3 см от края и аккуратно пройдитесь по периметру ножом. Это будут борта будущего пирога.
Чеснок пропустите через пресс и распределите равномерно по тесту. Затем слайсы картофеля присыпьте розмарином, солью и перцем. Выложите моцареллу и сверху — тертый твердый сыр.
Борта пирога смажьте взбитым яйцом и присыпьте кунжутом.
Выпекайте в духовке 25–30 минут до готовности.
Готовый пирог разрежьте на квадратики и подавайте.