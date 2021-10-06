Рецептов щей великое множество. Мы выбрали наваристый мясной вариант на свиных ребрах из ресторана Uhvat — с квашеной капустой, томатами и сметаной. Рассказываем, как приготовить такой суп дома.

Виктор Белей Бренд-шеф ресторана Uhvat

«Я с детства не любил щи в классическом исполнении, поэтому решил придумать свою авторскую версию. В Uhvat мы готовим суп на свиных ребрах, томим 12 часов и подаем с томатами без кожи, сметаной и свежим укропом».

Ингредиенты на 5 порций — Картофель «беби» — 150 г

— Квашеная капуста — 250 г

— Белый лук — 150 г

— Морковь — 150 г

— Болгарский перец — 150 г

— Розовые томаты — 150 г

— Копченые свиные ребра — 350 г

— Укроп — 10 г

— Зеленый лук — 20 г

— Кориандр — щепотка

— Сметана — 250 г

Как готовить 01 Добавьте к квашеной капусте по щепотке сахара и кориандра и поставьте томиться в духовку на 4 часа при температуре 100–120 градусов. 02 Налейте в кастрюлю литр воды, положите свиные ребра и поставьте на огонь. Пока бульон варится, обжарьте на сковороде лук, морковь и болгарский перец. Соедините пассерованные овощи с жидкостью и томленой в печи квашеной капустой. Затем добавьте картофель и варите еще 20–30 минут. 03 Готовый суп необходимо настоять в течение 12 часов при комнатной температуре — кастрюлю можно обернуть полотенцем. При подаче добавьте нарезанные и очищенные от кожицы томаты, мясо с ребер, зеленый лук и сметану с укропом. Готово!