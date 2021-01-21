Впереди выходные, а значит есть повод удивить родных или наведаться к друзьям с самодельными десертами. Тирамису с хурмой, супершоколадный кекс и двуслойный кекс с сухофруктами — «Афиша Daily» выведала у знакомых шеф-поваров проверенные и легко повторимые рецепты.

Двуслойный кекс

— Сыр маскарпоне — 150 г — Творожный сыр — 80 г — Сливки 33%-ные — 30 г — Сахарная пудра — 15 г

— Пшеничная мука — 300 г — Кукурузная мука — 150 г — Какао — 20 г — Разрыхлитель — 10 г — Соль — 2 г — Молотая корица — 2 г — Сухой имбирь — 2 г — Дробленый кардамон — 2 г — Сливочное масло — 400 г — Сахар — 235 г — Яйца — 5 шт. — Молоко — 80 г — Экстракт ванили — 2 г

В это время смешать ингредиенты для крема в глубокой миске и взбить венчиком до однородной текстуры. Украсить готовый кекс.

Смазать форму сливочным маслом. Чередуя белое и темное тесто, выложить всю массу в форму.

Разделить массу на две части. В одну из частей ввести какао, изюм, клюкву и шоколад. Вымесить.

Ввести яйца с молоком, вымешивать на средней скорости 3 минуты. Добавить все оставшиеся сухие ингредиенты, кроме какао, изюма, клюквы и шоколада.

Тирамису c хурмой

— Желтки — 100 г (5 шт.) — Сахар — 100 г — Маскарпоне — 500 г — Коньяк — 50 г — Сливки 33%-ные — 250 г

Сверху натереть черного шоколада или присыпать какао для украшения. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.

Окуная савоярди в кофе, выложить первый слой бисквита на дно формы. Посыпать половиной нарезанной хурмы и аккуратно выложить половину крема. Аналогичным способом выложить второй слой.

Очистить хурму, нарезать мелкими кубиками. Хурма должна быть плотной, но не вяжущей.

Сварить кофе, добавить в него коньяк. Для тирамису лучше использовать фильтр-кофе или американо.

Взбить холодные сливки до плотных пик. Важно взбивать сливки на средней скорости и постепенно переходить на высокую.

Ввести маскарпоне и взбить до однородности, добавить коньяк и вымесить.

Снять с водяной бани, продолжать взбивать в миксере на высокой скорости до остывания. Желтки должны побелеть и загустеть.

Взбить венчиком яйца с сахаром на водяной бане до растворения сахара.

Супершоколадный кекс с медом и имбирем

Ингредиенты

— Мука — 200 г

— Разрыхлитель — 4 г

— Какао — 10 г

— Соль — 2 г

— Сахар — 180 г

— Сливочное масло — 200 г

— Мед — 100 г

— Темный шоколад — 100 г

— Яйца — 3 шт.

— Свежий имбирь — 10 г

— Горячая вода — 200 г

— Шоколадные капли или нарезанный шоколад — 100 г

Глазурь:

— Темный шоколад — 300 г

— Мед — 70 г

— Вода — 50 г

— Соль — щепотка