Впереди выходные, а значит есть повод удивить родных или наведаться к друзьям с самодельными десертами. Тирамису с хурмой, супершоколадный кекс и двуслойный кекс с сухофруктами — «Афиша Daily» выведала у знакомых шеф-поваров проверенные и легко повторимые рецепты.

Двуслойный кекс

Макс Бабич

Шеф-пекарь «Футура бистро и пекарня»

Ингредиенты

— Пшеничная мука — 300 г 
— Кукурузная мука — 150 г 
— Какао — 20 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Соль — 2 г
— Молотая корица — 2 г
— Сухой имбирь — 2 г
— Дробленый кардамон — 2 г
— Сливочное масло — 400 г
— Сахар — 235 г 
— Яйца — 5 шт.
— Молоко — 80 г
— Экстракт ванили — 2 г

Дополнительно:

— Белый шоколад — 30 г
— Клюква — 20 г 
— Изюм — 20 гр

Крем:

— Сыр маскарпоне — 150 г 
— Творожный сыр — 80 г
— Сливки 33%-ные — 30 г
— Сахарная пудра — 15 г

Как готовить

01

Довести все ингредиенты до комнатной температуры.

02

Взбить масло до белых пиков. Всыпать сахар и ваниль, мешать 4 минуты.

03

Ввести яйца с молоком, вымешивать на средней скорости 3 минуты. Добавить все оставшиеся сухие ингредиенты, кроме какао, изюма, клюквы и шоколада.

04

Разделить массу на две части. В одну из частей ввести какао, изюм, клюкву и шоколад. Вымесить.

05

Смазать форму сливочным маслом. Чередуя белое и темное тесто, выложить всю массу в форму.

06

Выпекать 20–25 минут при температуре 180 градусов.

07

В это время смешать ингредиенты для крема в глубокой миске и взбить венчиком до однородной текстуры. Украсить готовый кекс.

Тирамису c хурмой

Наташа Березова

Шеф-повар

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Ингредиенты

— Желтки — 100 г (5 шт.)
— Сахар — 100 г
— Маскарпоне — 500 г
— Коньяк — 50 г
— Сливки 33%-ные — 250 г

Для основы:

— Савоярди — 300 г
— Кофе — 600 мл
— Коньяк — 50 мл
— Хурма — 4 шт.

Как готовить

01

Взбить венчиком яйца с сахаром на водяной бане до растворения сахара.

02

Снять с водяной бани, продолжать взбивать в миксере на высокой скорости до остывания. Желтки должны побелеть и загустеть.

03

Ввести маскарпоне и взбить до однородности, добавить коньяк и вымесить.

04

Взбить холодные сливки до плотных пик. Важно взбивать сливки на средней скорости и постепенно переходить на высокую.

05

Ввести сливки в смесь маскарпоне и желтков.

06

Сварить кофе, добавить в него коньяк. Для тирамису лучше использовать фильтр-кофе или американо.

07

Очистить хурму, нарезать мелкими кубиками. Хурма должна быть плотной, но не вяжущей.

08

Окуная савоярди в кофе, выложить первый слой бисквита на дно формы. Посыпать половиной нарезанной хурмы и аккуратно выложить половину крема. Аналогичным способом выложить второй слой.

09

Сверху натереть черного шоколада или присыпать какао для украшения. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.

Супершоколадный кекс с медом и имбирем

Дарья Шмарова

Сушеф-кондитер Four Seasons Hotel Moscow

© StockFood/Fotodom

Ингредиенты

— Мука — 200 г
— Разрыхлитель — 4 г
— Какао — 10 г
— Соль — 2 г
— Сахар — 180 г
— Сливочное масло — 200 г
— Мед — 100 г
— Темный шоколад — 100 г
— Яйца — 3 шт.
— Свежий имбирь — 10 г
— Горячая вода — 200 г
— Шоколадные капли или нарезанный шоколад — 100 г

Глазурь:

— Темный шоколад — 300 г
— Мед — 70 г
— Вода — 50 г
— Соль — щепотка

Как готовить

01

Муку просеять вместе с какао-порошком и разрыхлителем. Шоколад и мед растопить на водяной бане.

02

Сливочное масло взбить с сахаром, солью и тертым имбирем в течение 5 минут на максимальной скорости миксера.

03

Ввести яйца по одному, каждый раз давая яйцу смешаться с остальной массой. Добавить сухие ингредиенты, вымешать в течение 2–3 минут.

04

Добавить растопленный с медом шоколад и влить в тесто горячую воду, предварительно доведенную до кипения. Вымесить тесто до однородности. По желанию добавить нарезанный кусочками шоколад.

05

В подготовленную форму для выпечки выложить тесто, выпекать от 30 до 60 минут в зависимости от объема формы и мощности печки. Остудить, неплотно прикрыв верх бисквита фольгой.

06

Темный шоколад соединить с медом, щепоткой соли и 50 г теплой воды на водяной бане, а потом растопить.

07

Покрыть остывший кекс шоколадной глазурью, оставить в холодильнике на 20–30 минут.