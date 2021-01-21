Впереди выходные, а значит есть повод удивить родных или наведаться к друзьям с самодельными десертами. Тирамису с хурмой, супершоколадный кекс и двуслойный кекс с сухофруктами — «Афиша Daily» выведала у знакомых шеф-поваров проверенные и легко повторимые рецепты.
Двуслойный кекс
Шеф-пекарь «Футура бистро и пекарня»
Ингредиенты
— Пшеничная мука — 300 г
— Кукурузная мука — 150 г
— Какао — 20 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Соль — 2 г
— Молотая корица — 2 г
— Сухой имбирь — 2 г
— Дробленый кардамон — 2 г
— Сливочное масло — 400 г
— Сахар — 235 г
— Яйца — 5 шт.
— Молоко — 80 г
— Экстракт ванили — 2 г
Дополнительно:
— Белый шоколад — 30 г
— Клюква — 20 г
— Изюм — 20 гр
Крем:
— Сыр маскарпоне — 150 г
— Творожный сыр — 80 г
— Сливки 33%-ные — 30 г
— Сахарная пудра — 15 г
Как готовить
Довести все ингредиенты до комнатной температуры.
Взбить масло до белых пиков. Всыпать сахар и ваниль, мешать 4 минуты.
Ввести яйца с молоком, вымешивать на средней скорости 3 минуты. Добавить все оставшиеся сухие ингредиенты, кроме какао, изюма, клюквы и шоколада.
Разделить массу на две части. В одну из частей ввести какао, изюм, клюкву и шоколад. Вымесить.
Смазать форму сливочным маслом. Чередуя белое и темное тесто, выложить всю массу в форму.
Выпекать 20–25 минут при температуре 180 градусов.
В это время смешать ингредиенты для крема в глубокой миске и взбить венчиком до однородной текстуры. Украсить готовый кекс.
Тирамису c хурмой
Ингредиенты
— Желтки — 100 г (5 шт.)
— Сахар — 100 г
— Маскарпоне — 500 г
— Коньяк — 50 г
— Сливки 33%-ные — 250 г
Для основы:
— Савоярди — 300 г
— Кофе — 600 мл
— Коньяк — 50 мл
— Хурма — 4 шт.
Как готовить
Взбить венчиком яйца с сахаром на водяной бане до растворения сахара.
Снять с водяной бани, продолжать взбивать в миксере на высокой скорости до остывания. Желтки должны побелеть и загустеть.
Ввести маскарпоне и взбить до однородности, добавить коньяк и вымесить.
Взбить холодные сливки до плотных пик. Важно взбивать сливки на средней скорости и постепенно переходить на высокую.
Ввести сливки в смесь маскарпоне и желтков.
Сварить кофе, добавить в него коньяк. Для тирамису лучше использовать фильтр-кофе или американо.
Очистить хурму, нарезать мелкими кубиками. Хурма должна быть плотной, но не вяжущей.
Окуная савоярди в кофе, выложить первый слой бисквита на дно формы. Посыпать половиной нарезанной хурмы и аккуратно выложить половину крема. Аналогичным способом выложить второй слой.
Сверху натереть черного шоколада или присыпать какао для украшения. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
Супершоколадный кекс с медом и имбирем
Сушеф-кондитер Four Seasons Hotel Moscow
Ингредиенты
— Мука — 200 г
— Разрыхлитель — 4 г
— Какао — 10 г
— Соль — 2 г
— Сахар — 180 г
— Сливочное масло — 200 г
— Мед — 100 г
— Темный шоколад — 100 г
— Яйца — 3 шт.
— Свежий имбирь — 10 г
— Горячая вода — 200 г
— Шоколадные капли или нарезанный шоколад — 100 г
Глазурь:
— Темный шоколад — 300 г
— Мед — 70 г
— Вода — 50 г
— Соль — щепотка
Как готовить
Муку просеять вместе с какао-порошком и разрыхлителем. Шоколад и мед растопить на водяной бане.
Сливочное масло взбить с сахаром, солью и тертым имбирем в течение 5 минут на максимальной скорости миксера.
Ввести яйца по одному, каждый раз давая яйцу смешаться с остальной массой. Добавить сухие ингредиенты, вымешать в течение 2–3 минут.
Добавить растопленный с медом шоколад и влить в тесто горячую воду, предварительно доведенную до кипения. Вымесить тесто до однородности. По желанию добавить нарезанный кусочками шоколад.
В подготовленную форму для выпечки выложить тесто, выпекать от 30 до 60 минут в зависимости от объема формы и мощности печки. Остудить, неплотно прикрыв верх бисквита фольгой.
Темный шоколад соединить с медом, щепоткой соли и 50 г теплой воды на водяной бане, а потом растопить.
Покрыть остывший кекс шоколадной глазурью, оставить в холодильнике на 20–30 минут.