Пришла пора пуховиков, варежек и горячих коктейлей. «Афиша Daily» расспросила бартендеров про истории самых знаменитых согревающих напитков, и узнала рецепты, чтобы легко и интересно повторить их дома.

Тодди (Hot Toddy)

Тодди — горячий напиток, который в большинстве случаев готовят с виски или бренди, медом, кипятком и лимоном. И хотя Тодди считается классическим коктейлем, точной рецептуры для него нет. Это позволяет смешивать многочисленные ингредиенты в произвольных комбинациях, главное, чтобы было горячо и алкогольно.

Иван Мамутов бартендер бара «Медные Трубы» (Нижний Новгород)

В нижегородском баре «Медные трубы» готовят фирменный Тодди с имбирем, медом и цитрусовыми. В сочетании с шотландским виски его можно назвать горячей версией коктейля Пенициллин.

— Горячая вода — 120 мл

— Мед — 1 чайная ложка

— Лимонный сок — 10 мл

— Свежий имбирь — 5 ломтиков

— Цедра апельсина — 1 полоска

— Цедра лимона — 1 полоска

— Биттер Bogart’s — 2 мл

— Шотландский виски — 30 мл Метод: смешать в сотейнике все неалкогольные ингредиенты, нагреть до кипения, снять с огня и добавить виски. Подавать в термостойком стакане или чашке.

Заметки на полях: — Если под рукой нет биттера можно бросить в сотейник пару соцветий гвоздики и палочку корицы.

— Шотландский виски можно заменить на другой любимый алкоголь, например бурбон или ром.

Грог (Grog)

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Слово «грог» стало ассоциироваться с алкогольными напитками благодаря адмиралу Эдварду Вернану по прозвищу «Old Grog», который предложил разбавлять водой ежедневную порцию рома, выдаваемую британским морякам. Сегодня грогом называют разнообразные алкогольные миксы, чаще всего подразумевая горячий коктейль. Он включает в себя ром, сок лайма или лимона, сахар, горячую воду и иногда специи. Есть очень интересная тики вариация грога с кофе, кокосовым кремом и специями. В оригинальной рецептуре 1950-х годов предлагается поджечь сверхкрепкий ром и вылить горящую жидкость прямиком в стакан с подготовленным кофе. Не советуем вам заниматься экстремальными подачами дома и поджигать что‑либо на кухне, поэтому адаптировали версию для более безопасного приготовления в сотейнике.

Not Flaming Coffee Grog — Выдержанный ром — 30 мл

— Апельсиновый ликер — 10 мл

— Кокосовая сгущенка — 3 чайные ложки

— Черный кофе — 180 мл

— Апельсиновая цедра — 1 полоска

— Лимонная цедра — 1 полоска

— Гвоздика — 2 соцветия Смешать все неалкогольные ингредиенты в сотейнике, нагреть до кипения, постоянно помешивая, снять с огня, добавить ром и ликер. Подавать в кружке. Заметки на полях: — Кокосовую сгущенку можно заменить кокосовыми сливками и тростниковым сахаром. Для данного рецепта расчет будет 20 мл и 1,5 чайные ложки соответственно.

— Если возможно, сделайте для напитка плотный фильтр-кофе или американо, так вам не придется процеживать кофе от жмыха и мелкой взвеси.

Горячий сливочный ром (Hot Buttered Rum)

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Горячий сливочный ром — давнее изобретение, которое известно нам благодаря уже упомянутому Джерри Томасу. Его версия напитка проста и включает всего лишь ром, сливочное масло, горячую воду и сахар. Сделать вкус коктейля богаче и интересней получится за счет ароматизации масла специями. «Продвинутая» версия заготовки включает в себя добавление пломбира и темного тростникового сахара. Такое масло отлично хранится в морозилке, поэтому советуем заготовить сразу много. Ванильное масло со специями по рецепту бара PDT (культовый нью-йоркский бар, который одним из первых начал возрождать культуру «speakeasy» — Прим. Ред.) — Темный тростниковый сахар — 250 г

— Сливочное масло — 250 г

— Пломбир — 500 г

— Звездчатый анис — 1 звезда

— Гвоздика — 3 соцветия

— Душистый перец — 3 горошины

— Черный перец — 3 горошины

01 Соедините специи и масло в сотейнике или кастрюльке. 02 Прогрейте смесь на огне до момента, пока масло не растопится. 03 Добавьте сахар и продолжайте нагревать до его растворения. 04 Уберите с огня и процедите получившийся сироп через сито. 05 Добавьте в масляный сироп пломбир и взбейте массу венчиком (или миксером с аналогичной насадкой). 06 Уберите масляно-плобирную пену в морозилку минимум на два часа. Если не планируете использовать всю масляную пену за один день, храните ее в морозилке.

Артур Галайчук совладелец бара Relab (Казань)

В казанском баре Relab с таким маслом готовят популярную версию горячего сливочного рома на яблочном соке. — Выдержанный ром — 40 мл

— Яблочный сок — 120 мл

— Сок лимона — 15 мл

— Ванильное масло со специями по рецепту PDT — 2 чайные ложки В сотейнике довести до кипения яблочный сок и лимонный, снять с огня и добавить ванильное масло и ром (можно пропустить, если хотите получить безалкогольную версию), интенсивно перемешать венчиком и перелить в кружку. Украсить звездочкой аниса. Подсказки от бармена: — Чтобы улучшить вкус и без того фантастического напитка, попробуйте заменить яблочный сок на сидр.

Горячий напиток с овсяным толокном

Елизавета Евдокимова Барледи, барный консультант, автор на Mxlgst.com

Если хочется плотной кремовой текстуры эгг-нога без использования яиц , можно приготовить напиток с заваренным овсяным толокном. Толокно — мука из поджаренных зерен, является отличным загустителем не только в десертах, но и в напитках. Благодаря карамельному и ореховому вкусу идеально сочетается с выдержанными дистиллятами. Напиток Tolokno+ был придуман по просьбе Ивана Шишкина для фестиваля Omnivore в Монреале в 2014.

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Tolokno+ — Овсяное толокно — 7 г

— Молоко 2,5% жирности — 150 мл

— Бренди — 25 мл

— Сладкий херес — 15 мл

— Кленовый сироп — 8 мл

— Соль — 1 маленькая щепотка

01 В сотейнике слегка смочить толокно молоком и растереть его, чтобы полностью увлажнить. 02 Взбивая смесь венчиком, ввести остальное молоко и поставить на малый огонь. 03 Продолжая перемешивать, довести до кипения и снять с плиты. 04 Ввести остальные ингредиенты и взбить венчиком. Подавать в кружке.