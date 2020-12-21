Тарелка в форме балерины, свеча-стакан и даже турка — собрали несколько трогательных и красивых предметов из керамики от российских марок, которые можно смело дарить на Новый год.
Визитная карточка марки — большие витые стаканы разных цветов. Оттенков множество: от ярких с разводами до нежных с мягкими переливами.
Катя Матвеева делает керамические вазы, лампы, посуду и серьги в виде человеческих фигур. Недавно появились елочные игрушки в виде девочек — красиво!
Эту нарядную кружку с символом года и золотым цветком при желании можно дополнить тарелкой из той же праздничной коллекции!
Юля Никулина делает тарелки в виде разныхЛюбое изделие точно понравится и детям, и взрослым. Выбирайте под настроение: «Сытый волк», «Самодостаточный заяц», «Безмятежный лис» или новогодний «Скромняга бык». животных или людей. Тарелки также можно заказать в благотворительном магазине детского хосписа «Дом с Маяком».
В семейной мастерской Елизаветы Голубь и Никиты Шуплякова преобладают природные цвета и простые формы, дополненные деревянными элементамиВо многие изделия добавляют элементы дерева, бамбука, ветвей..
Есть стаканы с разноцветными зверьками, рюмки и миски для питомцев. Также можно заказать нежного вида посуду с цветочным узором в синем или красном цвете.
Екатерина Потапова лепит посуду полностью вручную. Все изделия очень нежные — светло-пыльные оттенки и простые формы подойдут почти к любому интерьеру.
Тарелку создали Алиса Шаврова и Дима Гусар. Они вместе с друзьями делают посуду и предметы интерьера. ВсеЛюбое изделие точно понравится и детям, и взрослым. Выбирайте под настроение: «Сытый волк», «Самодостаточный заяц», «Безмятежный лис» или новогодний «Скромняга бык». разные, c яркими людьми или животными.
У марки можно найти посуду разных форм и цветов: пиалы для чая с нежными цветами, чашки, сахарницы, тары для специй с узорами листьев или белыми журавлями.
Важная черта работ Екатерины — вырезанные на глине цветочные и геометрические узоры. Фитиль для свечей делают из дерева, а в воск добавляют эфирные маслаМасла апельсина и корицы, мандарины, пачули или бергамота. После того, как воск прогорит, тару можно (и нужно) использовать как стакан для напитков или хранения. .
Елена Ким работает в стилистике традиционной корейской керамики — использует темную глину для создания сосуда и декорирует его белой глиной.
У мастера можно найти многое — от круглых ваз до ярких масок и подставок для благовоний. Из посуды есть несколько чашек — каждаяЛюбое изделие точно понравится и детям, и взрослым. Выбирайте под настроение: «Сытый волк», «Самодостаточный заяц», «Безмятежный лис» или новогодний «Скромняга бык». в единственном экземпляре.