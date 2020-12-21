Свеча-стакан от KEO Ceramics

Важная черта работ Екатерины — вырезанные на глине цветочные и геометрические узоры. Фитиль для свечей делают из дерева, а в воск добавляют эфирные маслаМасла апельсина и корицы, мандарины, пачули или бергамота. После того, как воск прогорит, тару можно (и нужно) использовать как стакан для напитков или хранения. .