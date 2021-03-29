Морковный суп с черносливом, веганская мусака, печенье с тхиной и соленые грузди — собрали 10 несложных рецептов из доступных продуктов, которые можно съесть в Пост и после. Все без мяса, рыбы и молочки из ресторанов Москвы.

От Владимира Хохлова, бренд-шефа ресторана Villa della pasta на Дмитровке

— Корень сельдерея — 200 г — Чеснок — 15 г — Листья мяты — 10 г — Масло оливковое — 20 г — Соль — 1 г — Перец черный — 1 г

Снять с огня, добавить мяту, соль и перец, перемешать.

Добавить чеснок и жарить, пока все не станет золотистого цвета.

В сковороде разогреть оливковое масло, добавить сельдерей и обжаривать три минуты.

Корень сельдерея очистить и нарезать ломтиками по 2 см, чеснок порезать слайсами, листья мяты разорвать помельче руками.

От Павла Гроцкого, шеф-повара ресторана «Сыроварня на Октябре»

— Кабачки — 200 г — Мука — 20 г — Соль и перец — по вкусу — Чеснок — 5 г — Масло растительное — 25 мл — Петрушка рубленая — 5 г

Полить маслом с растертым чесноком, посыпать рубленой петрушкой. Можно подать с постной сметаной.

Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить кабачок до золотистой корочки.

Нарезать кабачок, посолить и поперчить его. Обвалять в муке.

Пост — это красиво: 8 постных блюд в Москве, которые выглядят просто прекрасно

— Чеснок — 2 зубчика — Хлопья острого перца или четверть стручка — 0,5 ч. л. — Оливковое масло extra virgin — 4 ст. л. — Спагетти — 300 г — Петрушка — по вкусу

Перемешать пасту на сковороде с чесноком, влить оставшееся масло, немного воды от варки пасты, прогреть, перемешать и выложить на тарелку. Украсить перцем и зеленью.

Пасту отварить аль денте. Воду слить, но не всю.

В двух столовых ложках оливкового масла обжарить чеснок и перец.

Ингредиенты:

— Семена кунжута белого — 10 г

— Семена кунжута черного — 10 г

— Семена подсолнечника — 5 г

— Салатный микс — 35 г

— Авокадо — 100 г

— Сельдерей — 15 г

— Свекла отварная — 80 г

— Кедровый орех — 5 г

Для заправки:

— Оливковое масло — 10 мл

— Горчица зернистая — 10 мл

— Мед — 5 г

— Лимонный сок — 10 г