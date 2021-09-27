Если хочется приготовить что‑то быстро, бульоны — вещь незаменимая. Самый простой бульон можно превратить в миллион разных супов, а еще на нем можно запаривать крупы или пить просто так. Любовь Сафонова, редакторка раздела «Еда», рассказывает, как приготовить идеальный куриный бульон за 20 минут и одну ночь.

Откуда рецепт

Когда я выросла взрослая и решила, что пора переезжать из Москвы в Петербург, папа подарил мне книжку «Кухня без секретов» журналиста Анатолия Головкова. Несмотря на то что автор не повар, «Кухня без секретов» — настоящий гид по тому, как питаться разнообразно, сытно, вкусно и при этом экономно.

Книга невероятно полезная. В ней есть инструкция, как питаться, если живете в одиночестве, и как кормить любимого кота. Целый раздел посвящен приему гостей и походу в гости. Одна из моих любимых глав — как правильно принести молодой жене завтрак в постель. Автор рассказывает не только о сервировке, но и о том, как смастерить поднос для такого случая. К сожалению, вряд ли у меня появится молодая жена в силу гендера и сексуальной ориентации, да и классный поднос можно купить в IKEA. Так что главным открытиям для меня стал тот факт, что бульон из курицы можно приготовить за 20 минут.

«Что? Всего за 20 минут? Он же не успеет свариться!» — скажете вы и будете совершенно правы. Фишка в том, чтобы довести содержимое кастрюли до кипения, дать ему покипеть, а потом снять с плиты, завернуть кастрюлю в одеяло и оставить на 8 часов, чтобы курица медленно томилась. В итоге получится восхитительный ароматный бульон, который практически не потребовал усилий. Да, получается, что бульон готовится не 20 минут, а целую ночь или целый день, но он делает это сам, без вашего активного участия. Можно пойти спать или поработать, а вопрос с едой будет полностью закрыт.

Если хорошо закутать кастрюлю, то она останется теплой очень долго. Я готовила бульон с вечера, чтобы выпить его на завтрак. Мысль о том, что все уже готово и мне нужна только чашка, мгновенно поднимала меня из кровати.

Ингредиенты

— Курица — 1 шт.

— Маленькая луковица в шелухе — 1 шт.

— Морковь — половина морковки средних размеров

— Соль — по вкусу

Если у вас нет кастрюли, в которую бы влезла целая курица, то сварите бульон из спинки или грудки (или из половины грудки). Крылья можно добавить в бульон (так он получится наваристей) или запечь вместе с ножками.