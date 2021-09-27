Если хочется приготовить что‑то быстро, бульоны — вещь незаменимая. Самый простой бульон можно превратить в миллион разных супов, а еще на нем можно запаривать крупы или пить просто так. Любовь Сафонова, редакторка раздела «Еда», рассказывает, как приготовить идеальный куриный бульон за 20 минут и одну ночь.
Откуда рецепт
Когда я выросла взрослая и решила, что пора переезжать из Москвы в Петербург, папа подарил мне книжку «Кухня без секретов» журналиста Анатолия Головкова. Несмотря на то что автор не повар, «Кухня без секретов» — настоящий гид по тому, как питаться разнообразно, сытно, вкусно и при этом экономно.
Книга невероятно полезная. В ней есть инструкция, как питаться, если живете в одиночестве, и как кормить любимого кота. Целый раздел посвящен приему гостей и походу в гости. Одна из моих любимых глав — как правильно принести молодой жене завтрак в постель. Автор рассказывает не только о сервировке, но и о том, как смастерить поднос для такого случая. К сожалению, вряд ли у меня появится молодая жена в силу гендера и сексуальной ориентации, да и классный поднос можно купить в IKEA. Так что главным открытиям для меня стал тот факт, что бульон из курицы можно приготовить за 20 минут.
«Что? Всего за 20 минут? Он же не успеет свариться!» — скажете вы и будете совершенно правы. Фишка в том, чтобы довести содержимое кастрюли до кипения, дать ему покипеть, а потом снять с плиты, завернуть кастрюлю в одеяло и оставить на 8 часов, чтобы курица медленно томилась. В итоге получится восхитительный ароматный бульон, который практически не потребовал усилий. Да, получается, что бульон готовится не 20 минут, а целую ночь или целый день, но он делает это сам, без вашего активного участия. Можно пойти спать или поработать, а вопрос с едой будет полностью закрыт.
Если хорошо закутать кастрюлю, то она останется теплой очень долго. Я готовила бульон с вечера, чтобы выпить его на завтрак. Мысль о том, что все уже готово и мне нужна только чашка, мгновенно поднимала меня из кровати.
Ингредиенты
— Курица — 1 шт.
— Маленькая луковица в шелухе — 1 шт.
— Морковь — половина морковки средних размеров
— Соль — по вкусу
Если у вас нет кастрюли, в которую бы влезла целая курица, то сварите бульон из спинки или грудки (или из половины грудки). Крылья можно добавить в бульон (так он получится наваристей) или запечь вместе с ножками.
Как готовить
Ополосните луковицу и хорошенько помойте морковь. Положите их вместе с курицей в пятилитровую кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения. Посолите.
Оставьте кастрюлю побулькивать на среднем или слабом огне на 20 минут. Попробуйте бульон и, если нужно, досолите.
Если хочется, чтобы бульон был действительно прозрачный, сделайте так. Прокипятите курицу 3–5 минут, слейте воду и залейте новую. Соответственно, первый бульон солить не нужно, да и лук с морковкой можно не класть.
Снимите кастрюлю с огня, извлеките морковь и лук. Их можно выбросить, они были нужны только для цвета.
Накройте кастрюлю крышкой и поставьте ее в безопасное место — в такое, где вы вряд ли сможете случайно ее уронить. Заверните кастрюлю в одеяло: слой должен получиться такой, чтобы посуда оставалась теплой как можно дольше. Лучше всего получается со спальным мешком — они придуманы специально для того, чтобы удерживать температуру.
Не трогайте кастрюлю хотя бы 8 часов.
Освободите кастрюлю от одеяла, снимите крышку и попробуйте бульон. Он восхитителен!
Что делать с бульоном
Теплый куриный бульон идеально дополнит несладкий завтрак, диетический обед или уютный ужин.
Рис, сваренный на курином бульоне, приобретает приятную плотность и неповторимый вкус. Что может быть лучше, чем рис со вкусом курицы? Есть и другой вариант. Насыпьте в герметичный контейнер 100 грамм гречки. Нагрейте почти до кипения бульон и влейте 200 мл в гречку. Когда вы дойдете до работы, у вас будет с собой готовый обед.
Бульон в супе — половина дела. Сварите в бульоне картошку и добавьте куриного мяса — вместе с чисткой картошки на все уйдет не больше получаса. Если для вас это долго, бросьте в кастрюлю горсть фузилли.
Плесните в бульон немного белого вина или сливок и подержите на медленном огне, помешивая, пока смесь не загустеет. Ее можно использовать как соус к пасте или просто намазывать на хлеб.