Имбирные пряники — обязательный атрибут зимних праздников. Их легко печь, весело украшать и сложно не съесть все сразу, хотя в сухом и прохладном месте они могут храниться пару недель. Мы взяли проверенный рецепт у Юлии Посаженниковой, шеф-кондитера Buro TSUM и Grace Bistro, так что остается только позвать друзей.

«Мы с бабушкой и мамой пекли пряники за неделю до Нового года. Обычно мы делали их в виде елочных игрушек, чтобы повесить на елку. Иногда писали на них свои имена меренгой или просто украшали разными посыпками.

Рецепт очень простой, а готовые пряники — приятный сюрприз для детей и хороший подарок. Тесто лучше приготовить заранее, за пару дней, — так вкуснее. Важно использовать качественную муку, чтобы ничего не испортило вкус. Покрывать глазурью можно только хорошо остывшие пряники, так что перед началом работы уберите их в холодильник на полчаса».

Ингредиенты на 20 пряников

— Мед — 300 мл

— Масло сливочное — 85 г

— Корица — 2,5 г

— Мускатный орех — 1 г

— Кардамон — 1 г

— Сухой имбирь — 5 г

— Какао-порошок — 20 г

— Соль — 2,5 г

— Сода — 2,5 г

— Яйцо — 25 г (половина)

— Мука — 320 г

Ингредиенты для глазури

— Яичный белок — 1 шт.

— Сахарная пудра — 200 г

— Сок лимонный — 0,5 ч. л.