Имбирные пряники — обязательный атрибут зимних праздников. Их легко печь, весело украшать и сложно не съесть все сразу, хотя в сухом и прохладном месте они могут храниться пару недель. Мы взяли проверенный рецепт у Юлии Посаженниковой, шеф-кондитера Buro TSUM и Grace Bistro, так что остается только позвать друзей.
Шеф-кондитер ресторанов Buro TSUM и Grace Bistro
«Мы с бабушкой и мамой пекли пряники за неделю до Нового года. Обычно мы делали их в виде елочных игрушек, чтобы повесить на елку. Иногда писали на них свои имена меренгой или просто украшали разными посыпками.
Рецепт очень простой, а готовые пряники — приятный сюрприз для детей и хороший подарок. Тесто лучше приготовить заранее, за пару дней, — так вкуснее. Важно использовать качественную муку, чтобы ничего не испортило вкус. Покрывать глазурью можно только хорошо остывшие пряники, так что перед началом работы уберите их в холодильник на полчаса».
Ингредиенты на 20 пряников
— Мед — 300 мл
— Масло сливочное — 85 г
— Корица — 2,5 г
— Мускатный орех — 1 г
— Кардамон — 1 г
— Сухой имбирь — 5 г
— Какао-порошок — 20 г
— Соль — 2,5 г
— Сода — 2,5 г
— Яйцо — 25 г (половина)
— Мука — 320 г
Ингредиенты для глазури
— Яичный белок — 1 шт.
— Сахарная пудра — 200 г
— Сок лимонный — 0,5 ч. л.
Как приготовить пряники
Масло растопите и смешайте с медом. Добавьте соду, соль и пряности.
Всыпьте в смесь половину муки и какао-порошок, хорошо перемешайте.
Введите яйцо и оставшуюся часть муки. Вымешайте до гладкости. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник по крайней мере на два часа.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 миллиметров, вырежьте пряники. Если нет специальных формочек, можно воспользоваться бокалами или другой небольшой посудой с тонким краем.
Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте пряники 10–12 минут. Сначала стоит сделать пробную партию, чтобы понять, сколько именно времени нужно. Важно не передержать: пряники очень легко подгорают. Идеальная кондиция — когда пряник еще немного влажный и мягкий внутри (но не слишком). Когда остынет, будет то, что нужно.
Готовые пряники остудите и украсьте сахарной глазурью.
Как сделать сахарную глазурь
К белку добавьте просеянную сахарную пудру. Взбивайте миксером с насадкой в виде венчика 2 минуты на медленной скорости. Постепенно глазурь начнет белеть.
Добавьте лимонный сок. Это нужно, чтобы глазурь блестела и немного переливалась на свету. Взбивайте еще 3 минуты. Все готово, когда сахарно-белковая смесь стала белой однородной массой.
Если хочется, чтобы пряники были цветными, можно добавить пару капель пищевого красителя.
Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте пряники. Хорошо смотрится и равномерная заливка, и тонкие узоры.
Идеи для украшения
Сахарная пудра
Не хочется возиться с глазурью? Имбирные пряники съедят и так. Но если хочется все же добавить эстетики, посыпьте их сахарной пудрой.
Тонкие контуры и точки
Деликатный рисунок подчеркнет красоту имбирных пряников — белые линии им идут. Кроме того, так можно нарисовать все что угодно! Понадобится кондитерский мешок и несколько проб пера: глазурь начинает слушаться не сразу.
Цветная заливка
Набили руку на полосках? Время переходить к заливкам. Чтобы глазурь легла, как надо, сперва очертите контур пряника, и уже потом переходите к заливке. Так все будет ровно.
Кружевной узор
Задача со звездочкой: кружевные узоры, напоминающие русскую вышивку. Главное — спокойствие: помните, что всегда можно просто облить пряник глазурью.